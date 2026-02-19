«Пылесборник»: Лоза назвал подарки, которые нельзя дарить мужчинам на 23 февраля

19 февраля 2026, 18:36

Певец Юрий Лоза дал советы по выбору подарков для мужчин на 23 февраля

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза рассказал, какие подарки не стоит дарить мужчинам на 23 февраля.





В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза посоветовал выбирать презенты, исходя из увлечений человека. По мнению музыканта, дарить сувениры и статуэтки — рискованно, так как в подарке должна быть практическая польза.

«Вместо статуи лучше вручить букет из деликатесов, которые сейчас в топе. Это закуска нормальная к пиву, хотя я пиво не особо жалую. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья — всё это раньше или позже понадобится мужчине. Уж точно такой стандартный набор куда полезнее, чем какой-нибудь пылесборник», — сказал певец.