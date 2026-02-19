«Пылесборник»: Лоза назвал подарки, которые нельзя дарить мужчинам на 23 февраля

Достижения.рф

Певец Юрий Лоза дал советы по выбору подарков для мужчин на 23 февраля
Певец Юрий Лоза рассказал, какие подарки не стоит дарить мужчинам на 23 февраля.



В беседе с Общественной Службой Новостей Лоза посоветовал выбирать презенты, исходя из увлечений человека. По мнению музыканта, дарить сувениры и статуэтки — рискованно, так как в подарке должна быть практическая польза.

«Вместо статуи лучше вручить букет из деликатесов, которые сейчас в топе. Это закуска нормальная к пиву, хотя я пиво не особо жалую. Даже те же носки, дезодорант и набор для бритья — всё это раньше или позже понадобится мужчине. Уж точно такой стандартный набор куда полезнее, чем какой-нибудь пылесборник», — сказал певец.
С осторожностью артист отнёсся и к канцелярским принадлежностям. При этом сам Лоза признался, что не ждёт подарков на 23 февраля, поскольку не испытывает в них необходимости.

Ольга Щелокова

