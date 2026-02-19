«Язык до пиара доведёт»: Поплавская нашла объяснение поступку SHAMAN на Байкале

19 февраля 2026, 18:04

Яна Поплавская назвала желанием привлечь внимание видео с лижущим лёд SHAMAN

Яна Поплавская (Фото: Telegram @yana_poplavskaya)

Актриса Яна Поплавская объяснила мотивы певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), лижущего лёд на Байкале





В беседе с «Газетой.Ru» Поплавская заявила, что Дронов специально снял эти кадры, чтобы привлечь к себе максимум внимания.



Актриса призналась, что не усмотрела в действиях певца ничего плохого или предосудительного. По её наблюдениям, весь смысл этого видео заключался в его вирусном потенциале и последующем распространении в интернете.

«Человек пытается привлечь к себе внимание. Ну, лижет он лёд, и ради Бога. Это всего лишь желание, чтобы все на него посмотрели. Я в этом вообще ничего не вижу», — именно так Яна описала своё отношение к поступку Ярослава.