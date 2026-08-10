Екатерина Стриженова проехала 600 километров, чтобы почтить память свекрови

10 августа 2026, 11:52

Екатерина Стриженова приехала в Алатырь в день рождения свекрови

Екатерина Стриженова со свекровью (Фото: Instagram* / @strizhenovae)

Екатерина Стриженова рассказала в соцсетях, что совершила поездку длиной около 600 километров, чтобы в день рождения своей покойной свекрови Любови Стриженовой приехать к её могиле и почтить память близкого человека.





6 августа телеведущая отправилась в Алатырь, где похоронена Любовь Васильевна. Екатерина отслужила панихиду и возложила цветы к могиле народной артистки России.



Любовь Стриженова — мать актёра и режиссёра Александра Стриженова — ушла из жизни в июле 2024 года. Ей было 83 года. Причиной смерти стал инсульт.



Последние 16 лет своей жизни Любовь Васильевна провела вдали от привычной мирской жизни. В 2008 году она стала монахиней и поселилась в Киево-Николаевском женском монастыре, где после пострига получила имя Иудифь.



В день её рождения Екатерина также поделилась архивной фотографией со свекровью и вспомнила семейные праздники, которые они проводили вместе.





«В день рождения Сашиной мамы мы всегда собирались всей семьёй за большим столом, пекли пироги и лепили вареники… Матушка Иудифь, мы очень скучаем, вы наш Ангел-Хранитель», — написала Стриженова.