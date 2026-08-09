«Не нужны твои извинения»: Анна Седокова жестко прошлась по Торнике Квитатиани

09 августа 2026, 22:48

Анна Седокова обвинила Торнике Квитатиани в грубом поведении

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

В новом выпуске шоу «Мастер игры» между Анной Седоковой и Торнике Квитатиани произошел серьезный конфликт. Участник заподозрил певицу в том, что она играет на стороне «темных», после чего между ними началась напряженная перепалка.





Ситуация настолько сильно задела Анну, что после обсуждения за общим столом она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Позже артистка рассказала в соцсетях, что зрители увидели далеко не весь конфликт.



По словам Седоковой, значительную часть эпизода, в котором Торнике якобы повышал на нее голос и не давал возможности высказаться, продюсеры решили вырезать из выпуска.



После выхода серии певица эмоционально прокомментировала произошедшее в социальных сетях. Она заявила, что считает поведение Квитатиани недопустимым и назвала его женоненавистническим.





«Мне не нужны твои извинения. Ты уже был в гостях у наших друзей. И даже если за меня некому было заступиться, сейчас есть. Поверь», — написала Седокова.