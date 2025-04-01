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«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО

«Блокнот»: Осужденная за неуплату налогов Елена Блиновская может поехать на СВО
Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону спецоперации на Украине, пишет «Блокнот». Обозреватели уточнили, что осужденная за неуплату налогов блогер хочет быть со своим мужем Алексеем, заключившим контракт с МО РФ в прошлом году.
«Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — проинформировал инсайдер.
Отмечено, что Блиновская может заниматься логистикой, собирать дроны, поэтому, ей могут дать условно-досрочное освобождение, добавили журналисты. Алексей Блиновский находится в зоне боевых действий с марта прошлого года. Осенью сообщалось, что он служил снайпером, затем стал тренировать новобранцев.

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ВСУ попытались ворваться в Белгородскую область
Бойцы ВСУ пытались войти на территорию Белгородской области РФ
01 апреля 2025, 12:36

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские военные совершили попытку пересечь российскую границу и войти на территорию Белгородской области.
Как сообщает телеграм-канал Mash, бойцы ВСУ наступали колонной из пяти боевых бронированных машин. Около 60 человек на 8 единицах техники шли к населённым пунктам Демидовка, Графовка и Прилесье, обстреливали из ракет. В результате атаки есть пострадавшие в посёлке Красная Яруга.

Истребитель F-16 прикрывал ВСУ со стороны Сумской области и бросал авиабомбы GBU-39. Пограничные укрепления прорвали со второго раза и пробили один проход. Немецкая машина Wisent 1MC сдвинула несколько противотанковых надолбов. В проход украинская армия бросила танки и бронемашины с пехотой.

В итоге наступление ВСУ оказалось неудачным, бойцы отступили в село Марьино, к государственной границе.

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#сво
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В Горловке ранены 16 человек из-за атаки украинских беспилотников
Количество раненых граждан в Горловке после атаки БПЛА ВСУ увеличилось до 16
01 апреля 2025, 12:07

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В Горловке (ДНР) число пострадавших мирных жителей из-за атаки дронов ВСУ возросло до 16, написал в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.

Приходько заявил, что противник нанёс удар по городу утром 1 апреля. По его словам, атаке беспилотников подвергся пассажирский автобус, стоявший на площади Победы в центре Горловки.

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ВСУ дважды атаковали энергообъекты РФ за минувшие сутки
01 апреля 2025, 12:04

Фото: iStock/sommersby

За минувшие сутки Украина атаковала два российских объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 31 марта украинская сторона атаковала беспилотниками электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго») Запорожской области. В результате удара жители двух населенных пунктах Токмаковского района остались без электричества.

Кроме того, в тот же день вражеский беспилотник ударил по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино Белгородской области. После этого электроснабжения лишились жители Грайворонского района.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает наносить ежедневные удары по российским объектам энергетики, несмотря на заявления о поддержке договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапном урегулировании конфликта.

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«Думал полис»: солдатам ВСУ дали вместо страховки документы на трансплантацию органов
ТАСС: солдатам ВСУ дали документы на трансплантацию в Канаде вместо страховки
01 апреля 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинские военнослужащие получили бумаги на трансплантацию органов в Канаде вместо страховки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МО РФ.
«Украинский военнослужащий носил при себе документы на трансплантацию органов в Канаде. По словам пленного, он думал, что это страховой полис», — прокомментировали в министерстве.

Военные ВСУ не раз жаловались на свое командование. Упоминались угрозы и заградительные отряды. Кроме того, украинские боевики пытаются уничтожать своих же сослуживцев, чтобы те не попали в плен ВС РФ.

Между тем недавно стало известно, что пятеро украинских военнослужащих предпочитают быть в плену ВС РФ, нежели в своей армии.

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Стало известно, что сейчас обсуждают в ЕС
Президент Финляндии Стубб: лидеры ЕС обсуждают контакты с Путиным
01 апреля 2025, 12:02

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские лидеры обсуждают контакты с президентом России Владимиром Путиным, заявил финским СМИ глава республики Александр Стубб. Конкретную дату политик не назвал, но подчеркнул, что «контакт будет поддерживаться», причем сделано это должно быть скоординировано, уточнил Стубб.
«Затем посмотрим, как это будет координироваться, кто будет поддерживать контакт, какие, так сказать, спикеры», — добавил президент Финляндии.

Стубб заключил, что обсуждение велось в рамках прошедшей встречи «коалиции желающих». Саммит «коалиции желающих» на тему гарантий безопасности для Киева состоялся 27 марта. Обсуждалось размещение «миротворцев» на Украине.

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