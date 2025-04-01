«Королеву марафонов» Елену Блиновскую могут отправить на СВО

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
«Королева марафонов» Елена Блиновская может отправиться в зону спецоперации на Украине, пишет «Блокнот». Обозреватели уточнили, что осужденная за неуплату налогов блогер хочет быть со своим мужем Алексеем, заключившим контракт с МО РФ в прошлом году.
«Елена не хочет сидеть пять лет в тюрьме и выразила желание помочь стране и по возможности воссоединиться с супругом», — проинформировал инсайдер.Отмечено, что Блиновская может заниматься логистикой, собирать дроны, поэтому, ей могут дать условно-досрочное освобождение, добавили журналисты. Алексей Блиновский находится в зоне боевых действий с марта прошлого года. Осенью сообщалось, что он служил снайпером, затем стал тренировать новобранцев.
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