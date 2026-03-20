С Собчак требуют 166 тысяч рублей в суде за залитую квартиру

20 марта 2026, 09:31

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Страховая компания подала иск к журналистке и телеведущей Ксении Собчак о возмещении ущерба от затопления квартиры. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник.





Требуемая сумма составляет 166 210 рублей. О подаче иска стало известно еще в октябре 2025 года, а в январе 2026-го суд зарегистрировал материалы дела. Его рассмотрение по существу запланировано на 23 марта. Вторым ответчиком указан мужчина по фамилии Соколов.

«В иске идет речь о возмещении ущерба в порядке суброгации за залив квартиры», — сказал собеседник издания.