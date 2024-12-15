«Превращается в клоповник»: риелтор рассказала о безвыходном положении Пугачевой из-за имущества в РФ

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)
Дача требует ремонта
Продать дачу на Истре Алла Борисовна решила еще до отъезда в Израиль. Какое-то время певица сама пыталась найти новых хозяев для загородных владений, но не получилось.
После отъезда Пугачевой, бремя ответственности за имущество легло на ее старшего внука Никиту Преснякова. Но и он не смог избавиться от дачи и вскоре покинул страну. Теперь брошенной дачей занимаются риелторы.
Фото: РИА Новости/ Илья Питалев
На одном из федеральных каналов эксперт по недвижимости Наталья Перескокова проговорилась, что с продажей дачи на Истре имеются большие сложности.
«Оторваны обои, трещина на стене, подтеки. С такими недоделками нельзя продавать объект. Существует так называемая предпродажная подготовка. Возможно, это устранить несложно, недорого и быстро, но хотелось бы из уважения к потенциальному покупателю, чтобы это было устранено», — рассказала Наталья.
Сейчас Пугачева платит большие деньги за содержание дачи, но она все равно ветшает и медленно превращается в клоповник. Вероятность продажи недвижимости в таком состоянии стремится к нулю.
На замок в деревне Грязь больше денег нет
Фото: соцсети Максима Галкина*
Продажей замка занималась по очереди вся семья звезды. Сначала дорогостоящий особняк был переписан на Кристину Орбакайте, потом на Никиту Преснякова. Но у родственников певицы не нашлось достаточного количества времени для того, что бы потратить его на нажитое Пугачевой имущество. Жизнь за океаном требует много работать, иначе можно остаться ни с чем.
Финансовое состояние семьи Пугачевой значительно ухудшилось в последнее время. Певица заявила своим подчинённым о нежелании платить за содержание дома. Фактически, замок ожидает участь ненавистной Пугачевой дачи.
А что у Галкина*?
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)
У комика в России осталась квартира, расположенная на Новочеремушкинской улице в Москве, площадь которой составляет 103 квадратных метра. Эту квартиру его отец получил от государства за службу в армии.
Ранее юморист сдавал свою квартиру в аренду, но со временем это стало для него настоящей проблемой. Тогда он решил продать жилье за 50 миллионов рублей, но отсутствие заинтересованных покупателей заставило его изменить свои планы. В итоге квартира осталась пустой и Галкин тоже вынужден вкладывать деньги в ее содержание.
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*внесен в реестр иностранных агентов в России