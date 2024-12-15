Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво

Следите за нашими новостями в удобном формате

Американский актёр Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво. Управлять бутиком будет его возлюбленная Юлия Власова из Екатеринбурга, сообщил Телеграм-канал Mash.