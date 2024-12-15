Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Американский актёр Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво. Управлять бутиком будет его возлюбленная Юлия Власова из Екатеринбурга, сообщил Телеграм-канал Mash.
В ювелирном магазине Джонни Деппа будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.
С которой он познакомился на Каннском фестивале. На развитие бизнеса американский актёр дал Юлии Власовой минимум 500 тысяч долларов на первое время. После того как уроженка Екатеринбурга отучилась в университете Праги, она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно Юлия Власова продала его и уговорила Джонни Деппа начать работать на российском рынке, поскольку это выгоднее, чем в Европе.
Русская возлюбленная Джонни Деппа поступила в МГУ на спецкурс, чтобы «лучше разбираться в отечественной ювелирке», подчеркнул канал. Юлия Власова собирается открыть онлайн-магазин, а в следующем году бутик.
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С которой он познакомился на Каннском фестивале. На развитие бизнеса американский актёр дал Юлии Власовой минимум 500 тысяч долларов на первое время. После того как уроженка Екатеринбурга отучилась в университете Праги, она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно Юлия Власова продала его и уговорила Джонни Деппа начать работать на российском рынке, поскольку это выгоднее, чем в Европе.
Русская возлюбленная Джонни Деппа поступила в МГУ на спецкурс, чтобы «лучше разбираться в отечественной ювелирке», подчеркнул канал. Юлия Власова собирается открыть онлайн-магазин, а в следующем году бутик.
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Ольга Енгалычева