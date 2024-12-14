Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа

Иосиф Кобзон с супругой Нелли (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Нелли Кобзон прожила в браке с Иосифом Давыдовичем 47 лет. Последняя официальная супруга народного артиста была моложе него на 13 лет и очень много прощала мужу для сохранения брака.
Третий и последний брак артиста
До встречи с Нинель Дризиной (в девичестве) Иосиф Кобзон был дважды женат. Первой его супругой стала эстрадная певица Вероника Круглова. Отношения с Кругловой не одобряла мама певца из-за неумения невестки вести быт.
«Причины для развода были. Да, маме что-то не нравилось, что-то, что не понравилось бы любой маме. Дом был похож на общежитие. Никогда не было еды, холодильник пустой, рубашки не глажены», — рассказала сестра Кобзона Гелена Михайловна в программе «Далекие близкие».Вероника Круглова не готова была жертвовать карьерой ради семьи и через 2 года брак распался.
Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)
Второй раз Кобзон женился на выдающейся артистке Людмиле Гурченко. Людмила Марковна имела жесткий характер и была аккуратисткой, что очень не нравилось мужу. Брак звездной пары продержался 3 года, после чего бывшие супруги не общались почти 40 лет.
К выбору третьей жены Кобзон подошел уже наученный опытом. Ему нужна была надежная женщина, умеющая вести быт и способная всю себя посвятить семье. Именно такой и была Нелли Кобзон.
В браке с народным певцом
Совместная жизнь супругов сводилась для Нинель к постоянному смирению. Сначала нужно было мириться с властной матерью артиста, потом с его постоянными изменами.
В интервью Борису Корчевникову Нелли Кобзон призналась, что знала о большинстве интрижек мужа. Людмила Сенчина, Инна Ярофеева, Галина Глотова, Ирина Салтыкова и Таисия Повалий — одни из самых ярких любовниц Кобзона.
Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/ Александр Макаров)
Артист без стеснения изменял жене и любовницам.
«Я имела все, о чем только может мечтать женщина: дорогие подарки, трогательную заботу, романтические встречи. Кроме, пожалуй, самого главного – он не мог быть со мной постоянно! Когда нам удавалось встретиться, рядом все время находились какие-то люди. По пальцам можно пересчитать дни, когда мы с ним оставались наедине. Я страдала, мне хотелось отдаться любви полностью! Однажды узнала, что между мной и женой он еще и «третью рюмку пропускает». И считает это в порядке вещей. Такие новости сильно отрезвляют», — делилась интервью Людмила Сенчина.
Несмотря на измены супруга, Нинель оставалась верной женой. На шоу «Ты не поверишь!» вдова Кобзона призналась, что за ней ухаживал сам Александр Градский. Но отвечать на внимание певца Нелли Кобзон не стала.
Брак спасла жалость
Нелли Кобзон (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)
За бесконечное терпение и смирение с поступками мужа поклонники Кобзона называли Нелли святой женщиной. В начале 80-х она попыталась уйти, но вскоре муж оказался в больнице, и она вернулась к нему из жалости.
«Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я сумею уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — вспоминала Нинель Михайловна в передаче «Судьба человека».
Да и уходить Нинель было, откровенно говоря, не очень выгодно. Замечательная мать и жена на тот момент не имела должного образования и опыта работы. Публике она была знакома только как жена Кобзона и радужные перспективы без мужа не появлялись на горизонте Нелли.
После возвращения к Иосифу Кобзону его супруга начала кроме семьи заниматься и собой. Нелли прошла обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства, после чего стала работать в творческой команде мужа.
С 2015 года Нелли Михайловна носит звание заслуженного работника культуры Российской Федерации и твердо стоит на ногах. После смерти Иосифа Кобзона его жена активно участвует в благотворительных мероприятиях и светской жизни общества.
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