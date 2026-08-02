Наказание для блогера Лерчек хотят ужесточить

02 августа 2026, 08:41

ТАСС: гособвинение будет настаивать на ужесточении наказания для Лерчек

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Гособвинение намерено обжаловать приговор в отношении Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом ТАСС заявил источник, знакомый с ситуацией.