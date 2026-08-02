Наказание для блогера Лерчек хотят ужесточить
Гособвинение намерено обжаловать приговор в отношении Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом ТАСС заявил источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что прокуроры остались недовольны мягким приговором Лерчек и намерены добиваться его ужесточения в апелляционном суде. Согласно информации агентства, надзорное ведомство планирует увеличить условный срок для блогера до шести лет, а также продлить запрет на продвижение её бренда в интернете с трёх до пяти лет.
Ранее сторона защиты проинформировала, что Чекалина также не удовлетворена приговором и планирует его обжаловать.
Напомним, 31 июля суд признал Лерчек виновной в незаконном выводе 250 миллионов рублей через Дубай за фитнес-марафоны. В качестве наказания ей назначили пять лет условного срока и штраф в 765 миллионов рублей.
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