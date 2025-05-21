Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались перед камерами

Анна Пересильд (Фото: Telegram, @@officialannaperesild)
Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко встречаются: их поцелуй попал в объективы камер.
Как пишет издание Super.ru, пара рассекретила себя во время празднования дня рождения Анны. Влюблённые вышли на улицу, они держались за руки, а затем поцеловалась.
Сами артисты пока не комментировали информацию. В последнем интервью Надежде Стрелец Пересильд заявила, что после расставания с коллегой Ярославом Могильниковым (они вместе снимались в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») она больше не хочет рассказывать о своей личной жизни. Тогда же актриса и не подтвердила, и не опровергла слухи о романе с Дмитриенко.
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Сами артисты пока не комментировали информацию. В последнем интервью Надежде Стрелец Пересильд заявила, что после расставания с коллегой Ярославом Могильниковым (они вместе снимались в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») она больше не хочет рассказывать о своей личной жизни. Тогда же актриса и не подтвердила, и не опровергла слухи о романе с Дмитриенко.
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