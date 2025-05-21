Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на элитную недвижимость в Москве

Мария Максакова* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова* пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Из материалов дела следует, что исковое заявление рассматривалось с прошлого года. В его удовлетворении Максаковой* было отказано. Однако артистка обжаловала решение. Суд дважды оставлял претензию Марии без внимания, но в итоге вынес определение о возвращении её заявителю.
Решение вступило в силу в 2025 году.
Отмечается, что речь идёт о квартире на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров. Стоимость недвижимости оценивается в 200 миллионов рублей.
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Решение вступило в силу в 2025 году.
Отмечается, что речь идёт о квартире на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров. Стоимость недвижимости оценивается в 200 миллионов рублей.
Читайте также:
Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* заведено уголовное дело
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*признана Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова