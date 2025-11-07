Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на первом стадионном концерте
Пересильд вышла на сцену с Дмитриенко и исполнила с ним «Силуэт»
Вчера Ваня Дмитриенко провёл свой первый стадионный концерт, и его поддержала возлюбленная, актриса Анна Пересильд.
Видео с её танцами быстро разошлись по сети, а сама Анна поделилась несколькими роликами у себя в соцсетях.
Кроме того, Пересильд вышла на сцену к Дмитриенко, и пара исполнила совместную песню «Силуэт». Видео выступления опубликовала блогер Аня Покров.
Напомним, что перед концертом артист и актриса вернулись из путешествия по Шри-Ланке, где Дмитриенко решил отдохнуть перед важным выступлением. Кадры поездки также вызвали восторг у их поклонников.
Читайте также: