Анна Пересильд поддержала Ваню Дмитриенко на первом стадионном концерте

07 ноября 2025, 21:14

Пересильд вышла на сцену с Дмитриенко и исполнила с ним «Силуэт»

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Вчера Ваня Дмитриенко провёл свой первый стадионный концерт, и его поддержала возлюбленная, актриса Анна Пересильд.