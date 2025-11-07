«Человеку нужен человек»: Jony признался, что никогда не чувствовал одиночества

07 ноября 2025, 20:37

Певец Jony рассказал, как творчество помогает ему справляться с грустью

Jony (Фото: Instagram* / @jony.me)

На презентации своего нового альбома певец Jony поделился размышлениями о личной жизни и одиночестве. Об этом сообщает Super.





Он признался, что иногда сидит у камина ранним утром, наблюдая за влюблёнными парами, но при этом не испытывает зависти к их счастью.





«В целом я никогда не чувствовал одиночества, потому что я весь в творчестве. Конечно, человеку нужен человек. Этот вопрос я тоже как-нибудь закрою», — отметил артист.