«Человеку нужен человек»: Jony признался, что никогда не чувствовал одиночества
Певец Jony рассказал, как творчество помогает ему справляться с грустью
На презентации своего нового альбома певец Jony поделился размышлениями о личной жизни и одиночестве. Об этом сообщает Super.
Он признался, что иногда сидит у камина ранним утром, наблюдая за влюблёнными парами, но при этом не испытывает зависти к их счастью.
«В целом я никогда не чувствовал одиночества, потому что я весь в творчестве. Конечно, человеку нужен человек. Этот вопрос я тоже как-нибудь закрою», — отметил артист.Jony добавил, что моменты печали компенсирует написанием песен. По его словам, создание семьи остаётся одним из самых важных смыслов в жизни.