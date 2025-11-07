Достижения.рф

«Полная жесть»: у Моны и Эльдара Джарахова подтвердили серьёзные диагнозы

Мона и Эльдар Джарахов заболели пневмонией
Эльдар Джарахов и Мона (Фото: Instagram* / @dlgreez)

Певица Мона рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем: она болеет уже около месяца, но диагноз был поставлен лишь недавно.



Выяснилось, что у неё двусторонняя пневмония, а также сопутствующие заболевания — гайморит и синусит.

«Я сейчас на капельнице, а дальше уже смотрим. Полная жесть. Как вам такое? Ну, там ещё гайморит, синусит и всякая такая бредятина», — рассказала артистка.
Позднее аналогичный диагноз подтвердился у её возлюбленного, блогера Эльдара Джарахова.

«У Эльдара пневмония. Он кашлял полторы недели по ночам. Я просила его сходить к врачу», — добавила Мона.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0