«Полная жесть»: у Моны и Эльдара Джарахова подтвердили серьёзные диагнозы
Мона и Эльдар Джарахов заболели пневмонией
Певица Мона рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем: она болеет уже около месяца, но диагноз был поставлен лишь недавно.
Выяснилось, что у неё двусторонняя пневмония, а также сопутствующие заболевания — гайморит и синусит.
«Я сейчас на капельнице, а дальше уже смотрим. Полная жесть. Как вам такое? Ну, там ещё гайморит, синусит и всякая такая бредятина», — рассказала артистка.Позднее аналогичный диагноз подтвердился у её возлюбленного, блогера Эльдара Джарахова.
«У Эльдара пневмония. Он кашлял полторы недели по ночам. Я просила его сходить к врачу», — добавила Мона.