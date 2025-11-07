«Полная жесть»: у Моны и Эльдара Джарахова подтвердили серьёзные диагнозы

07 ноября 2025, 21:01

Мона и Эльдар Джарахов заболели пневмонией

Эльдар Джарахов и Мона (Фото: Instagram* / @dlgreez)

Певица Мона рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем: она болеет уже около месяца, но диагноз был поставлен лишь недавно.





Выяснилось, что у неё двусторонняя пневмония, а также сопутствующие заболевания — гайморит и синусит.





«Я сейчас на капельнице, а дальше уже смотрим. Полная жесть. Как вам такое? Ну, там ещё гайморит, синусит и всякая такая бредятина», — рассказала артистка.

«У Эльдара пневмония. Он кашлял полторы недели по ночам. Я просила его сходить к врачу», — добавила Мона.