«Все завистливые»: Катя Гордон начала сольную карьеру без надежды на коллег

07 ноября 2025, 21:10

Екатерина Гордон объявила о начале сольной музыкальной карьеры

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон объявила в личном блоге о начале сольной музыкальной карьеры.





Екатерина сообщила, что начинает профессионально работать над сольными проектами и готовится к большому концерту. Она отметила, что осознаёт сложности этого пути.

«Я знаю, что рассчитывать на поддержку коллег по шоу-бизнесу мне не придётся. Так устроен шоу-бизнес, щедрых людей там очень мало. Все завистливые. Есть классные приличные люди, но в большинстве своём дорвавшиеся до славы забывают про всё остальное и очень ревниво относятся к другому», — высказалась Гордон.

