«Все завистливые»: Катя Гордон начала сольную карьеру без надежды на коллег
Юрист Екатерина Гордон объявила в личном блоге о начале сольной музыкальной карьеры.
Екатерина сообщила, что начинает профессионально работать над сольными проектами и готовится к большому концерту. Она отметила, что осознаёт сложности этого пути.
«Я знаю, что рассчитывать на поддержку коллег по шоу-бизнесу мне не придётся. Так устроен шоу-бизнес, щедрых людей там очень мало. Все завистливые. Есть классные приличные люди, но в большинстве своём дорвавшиеся до славы забывают про всё остальное и очень ревниво относятся к другому», — высказалась Гордон.При этом распространились слухи о разногласиях юриста с ведущей Лерой Кудрявцевой. Ранее они создали совместную группу, но на недавних видео с дня рождения Кудрявцевой юрист отсутствует.
