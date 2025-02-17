«Пацаны буквально липнут ко мне»: Клава Кока раскрыла подробности личной жизни

Клава Кока (фото: @klavacoca)
Певица Клава Кока рассказала о своей личной жизни после расставания с Александром Повериным.
28-летняя исполнительница заявила, что сейчас не состоит в отношениях и не стремится ходить на свидания. После разрыва последних отношений она пока не намерена искать нового партнёра.
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«Моё сердце свободно. Я решила в какой-то момент пожить для себя, заняться своей работой, своими делами, собой. И почему-то пацаны буквально липнут ко мне. Я не знаю, что с этим делать. Это очень интересный период, но пока что я не хочу ходить на свидания», – призналась Клава.Напомним, что последние отношения у певицы были с Александром Повериным, который победил в реалити-шоу «Сердце Клавы». Молодые люди встречались год и четыре месяца, после чего приняли решение расстаться.
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Анастасия Чинкова