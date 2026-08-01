Певицу Кэти Перри унесло в толпу зрителей из-за необычного реквизита

01 августа 2026, 23:53

Кэти Перри застряла в гигантской пластиковой бутылке во время концерта

Кэти Перри (Фото: Instagram* / @katyperry)

Во время выступления на музыкальном фестивале на Мальте с Кэти Перри произошёл курьёзный инцидент. Певица оказалась заперта внутри огромной прозрачной надувной бутылки, которая по задумке постановщиков должна была проплыть над зрителями и благополучно вернуться к сцене. Об этом сообщает Just Jared.