Певицу Кэти Перри унесло в толпу зрителей из-за необычного реквизита
Во время выступления на музыкальном фестивале на Мальте с Кэти Перри произошёл курьёзный инцидент. Певица оказалась заперта внутри огромной прозрачной надувной бутылки, которая по задумке постановщиков должна была проплыть над зрителями и благополучно вернуться к сцене. Об этом сообщает Just Jared.
Однако эффектный номер пошёл совсем не по сценарию. После того как реквизит оказался в руках поклонников, управлять его движением стало невозможно. Вместо того чтобы вернуть конструкцию обратно, зрители начали перекатывать бутылку всё дальше вглубь толпы.
На опубликованных в соцсетях видео видно, как Кэти Перри пытается жестами показать поклонникам, что её нужно направить к сцене. Несмотря на неожиданную ситуацию, артистка сохраняла спокойствие, улыбалась зрителям и продолжала взаимодействовать с публикой.
Необычный эпизод быстро стал вирусным в интернете и вызвал волну шуток. Многие пользователи вспомнили знаменитую строчку из хита Firework 2008 года, где звучат слова: «Do you ever feel like a plastic bag?» («Ты когда-нибудь чувствовал себя пластиковым пакетом?»). Теперь поклонники с юмором отмечают, что певица словно воплотила этот образ в реальность.
К счастью, инцидент завершился без последствий, а сама Кэти Перри в очередной раз доказала, что умеет достойно выходить даже из самых неожиданных сценических ситуаций.
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