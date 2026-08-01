Поместье Chateau Miraval Брэда Питта и Анджелины Джоли пытаются защитить от огня
Знаменитая винодельня Chateau Miraval, связанная с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, оказалась в зоне риска из-за масштабных лесных пожаров на юго-востоке Франции. Как сообщает Daily Mail, огонь распространился в регионе, где расположено элитное поместье бывших супругов, и теперь его территории угрожает природная стихия.
Для борьбы с возгоранием пожарные используют воду из частного озера, расположенного непосредственно на территории винодельни. Спасатели задействовали ресурсы поместья, чтобы сдержать распространение огня и защитить окружающие участки.
Chateau Miraval стало известно не только благодаря производству вина, но и из-за громкого судебного конфликта между Питтом и Джоли. Несмотря на то что пара давно рассталась, бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения в суде из-за права собственности на поместье.
Стоимость спорного имущества оценивается примерно в 164 миллиона долларов. Судебное разбирательство назначено на 1 февраля 2027 года. Конфликт вокруг винодельни начался после того, как Брэд Питт подал иск против Анджелины Джоли в феврале 2022 года. Актёр заявил, что бывшая жена без его согласия продала свою долю в Chateau Miraval российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.
По версии Питта, между ними существовала договорённость, согласно которой никто из партнёров не мог продавать свою часть имущества третьим лицам без согласия другого владельца. Джоли, в свою очередь, отрицает существование такого соглашения.
Актриса объясняла своё решение желанием финансово отделиться от бывшего мужа и самостоятельно распоряжаться своими активами после развода. В рамках судебного процесса суд Калифорнии разрешил Питту провести допросы представителей компании Stoli Group, которой руководит Шефлер.
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