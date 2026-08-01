Поместье Chateau Miraval Брэда Питта и Анджелины Джоли пытаются защитить от огня

01 августа 2026, 21:29

Винодельня Питта и Джоли оказалась под угрозой из-за лесных пожаров во Франции

Анджелина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Знаменитая винодельня Chateau Miraval, связанная с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, оказалась в зоне риска из-за масштабных лесных пожаров на юго-востоке Франции. Как сообщает Daily Mail, огонь распространился в регионе, где расположено элитное поместье бывших супругов, и теперь его территории угрожает природная стихия.