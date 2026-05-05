Анна Пересильд выбрала путь актрисы: поступает в ГИТИС
Юная актриса Анна Пересильд определилась с планами на будущее и намерена поступать в ГИТИС сразу после окончания школы. Об этом сообщает kp.ru.
По данным источников, Анна рассматривает актёрский факультет под руководством Олега Меньшикова. Для этого ей предстоит пройти серьёзный отбор: помимо творческих испытаний и прослушиваний, комиссия будет учитывать и результаты выпускных экзаменов.
Интересно, что школу Пересильд планирует окончить экстерном, чтобы быстрее сосредоточиться на профессиональном развитии. Такой шаг она объясняет тем, что давно чувствует себя вне школьной среды и хочет двигаться дальше.
Стоит отметить, что выбор вуза не случаен — именно ГИТИС ранее окончила её мама, актриса Юлия Пересильд.
Анна подчёркивает, что её решение — осознанное, а не попытка выделиться. Она намерена как можно скорее начать профессиональный путь и развиваться в актёрской профессии.
