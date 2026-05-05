«Делала вид, что не знает»: Дайнеко вспомнила странные встречи с Бузовой
Певица Виктория Дайнеко поделилась откровениями о своём отношении к Ольге Бузовой и призналась, что их взаимодействие в прошлом было неоднозначным. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Дайнеко, ранее Бузова могла проходить мимо неё, делая вид, что не узнаёт. Однако ситуация изменилась во время съёмок проекта «Сокровища императора», где Ольга выступала ведущей. Именно там Виктория смогла увидеть коллегу с другой стороны.
Артистка отметила, что в Китае Бузова проявила себя как настоящий профессионал — ответственный, трудолюбивый и полностью вовлечённый в процесс. Кроме того, Дайнеко подчеркнула её личные качества, назвав её интересным человеком и привлекательной женщиной.
При этом певица честно добавила, что не слушает музыку Бузовой, но относится к этому спокойно, предполагая, что это взаимно. Также Виктория призналась, что и к себе относится достаточно критично из-за высоких требований к собственному творчеству.
