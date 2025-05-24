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«Надо наказывать»: Наталья Подольская рассказала о буллинге со стороны учителя

Наталья Подольская столкнулась с буллингом со стороны учителя
Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Несмотря на свой успех, Наталья Подольская до сих пор вспоминает трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в школьные годы. Как оказалось, певицу травила собственная учительница, применяя к ней в том числе и физическое насилие.
Наталья раскрыла имя преподавательницы, чтобы найти других жертв жестокого обращения педагога. Прочитав сообщения откликнувшихся Подольская ужаснулась количеством человек, которые столкнулись с буллингом. На фоне этого певица вспомнила о намерении Госдумы ввести закон об ответственности за буллинг.

«А бы предложила подумать и об обратной стороне медали. Кто защитит детей от таких вот «учителей», как моя? Считаю, за проявление жестокости и буллинг их тоже надо наказывать. К сожалению, это сегодня случается сплошь и рядом, и мне даже представить страшно, на что буду способна я, если узнаю, что кто-то хоть пальцем тронул моих сыновей или сказал в их адрес что-то грубое и унизительное», — сказала Подольская в интервью для «Леди Mail».

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К тому же Наталья призналась, что до сих пор тяжело реагирует на хейтеров. К тому же у звезды есть комплексы в отношении себя и неуверенность.

«Но больше всего меня задевают замечания в адрес моей семьи: на моей странице писать что-то неприятное о тех, кого я люблю, просто нельзя. Отважившихся на такое я неизменно блокирую», — рассказала Подольская.

Опорой для певицы является ее семья, а в особенности супруг Владимир Пресняков. Пара вместе еще с середины нулевых и до сих пор не давали поводов для сплетен о своей личной жизни. Самого Владимира звезда считает единственным в мире мужчиной, который ей по настоящему подходит.

«Я уверена, что мы с мужем — как раз две части одного целого, разделенные когда-то в прошлом», — откровенничает Наталья.

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Мир узнал о дочери Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет

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#педагоги
#школа
#насилие
Мир узнал о дочери Фредди Меркьюри, которой уже 48 лет
24 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/shalunts

Мир узнал, что у вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри есть дочь, которой уже 48 лет. Женщина родилась в 1976 году от романа звезды с женой близкого друга.
Информация об этом появилась в новой книге с биографией Меркьюри под названием «С любовью, Фредди», автором которой является Лесли-Энн Джонс. Издание появилось в распоряжении британской газеты Daily Mail.

«Книга "С любовью, Фредди" повествует о ребенке, который был зачат случайно во время романа с женой близкого друга в 1976-м — через год после успешного выпуска "Богемской рапсодии". О ее существовании знал только ближайший круг Меркьюри, включавший его родителей и сестру, остальных членов группы и любовь всей его жизни — Мэри Остин», — пишет автор книги.

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Ранее официально признавалась бездетность артиста. Сама автор называет историю правдивой.

Дочь Меркьюри работает врачом и живет в Европе. При этом личность ее неизвестна, но в письме она подписалась латинской буквой «B». Как оказалось, Фредди часто навещал дочь, а перед своей смертью передал ей 17 томов своих подробных личных дневников, ставших основой биографии певца, написанной Лесли-Энн Джонс. Публикация книги ожидается в сентябре.

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#ребёнок
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«Папа чувствовал себя оставленным»: Катя IOWA спела песню «Мишка» в честь своего отца
Катя IOWA посвятила песню «Мишка» своему отцу
24 мая 2025, 01:32

Екатерина Иванчикова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова призналась, что посвятила песню «Мишка» своему отцу, с которым в детстве у нее не было теплых отношений. Только перед самой смертью родителя артистке удалось наладить общение с родителем.
Как оказалось, отец звезды часто был в командировках а в последствии ушел в запой. Несмотря на это, у Екатерины нет злости к нему. К тому же девушка жалеет, что теперь не может стать ближе с папой.

Написание трека «Мишка» далось Кате за четыре дня. При этом создание песни было нелегким.

«Сидишь, смотришь на лист и ничего не можешь создать, но ты заставляешь себя сидеть над ним, потому что внутри накопившееся чувство, которое нужно сублимировать в творчество», — цитирует Иванчикову 5tv.

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Таким образом Екатерине удалось выразить в творчестве недосказанность, накопившуюся у нее внутри. Певица проговорила проблемы с отцом, с которым не удалось это сделать при жизни. К тому же Катя объяснила, почему исполнила песню без музыки.

«Потому что никого не должно быть кроме меня. Это моя проблема, это мой папа, это я. И я должна с ним стоять лицом к лицу и говорить с ним», — отметила звезда.

В своем интервью вокалистка порассуждала о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи, в том числе и ее. По признанию Кати, она хочет делиться ими с поклонниками, чтобы те могли исправить ошибки и начать говорить с родными.

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«У всех всегда есть такая проблема, что в одной семье все чувствуют себя одинокими, оставленными. И папа чувствовал себя оставленным, как я потом узнала. И я чувствовала себя оставленной и не понятой. И почему мы не могли найти это слова, пока он был жив, я не знаю до сих пор. Поэтому это очень важно говорить своей аудитории, потому что они могут успеть», — говорит Катя.

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#семьи
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#интервью
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«Ни друзей, ни психологов»: Анна Асти поделилась своим одиночеством
Анна Асти: у меня не осталось ни друзей, ни психологов
24 мая 2025, 00:27

Анна Асти (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В жизни певицы Анны Асти нет психологов и друзей, в связи с чем звезде приходиться самостоятельно следить за своим ментальным здоровьем. При этом артистка не жалуется на одиночество, ведь регулярно находится в диалоге с самой собой.
«Я самостоятельно слежу за своим ментальным здоровьем, ни друзей, ни психологов у меня не осталось. Нужно уметь справляться, помогать себе самостоятельно», — рассказала Анна 5-tv.

Помимо этого Асти отметила, что жизнь человека становится проще, когда он учится слушать и чувствовать себя. К тому же Анна дала совет своим поклонникам, которым певица предложила больше читать и развиваться, чтобы не ощущать одиночества.

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#психология
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Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
Super: Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике с возлюбленным
23 мая 2025, 22:47

Анфиса Чехова (Фото: Instagram*/achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова впервые за долгое время появилась на публике со своим возлюбленным-кинопродюсером Александром Златопольским.
Как пишет Super, пару видели на вечеринке в центре столицы. Звезды были на закрытой презентации альбома крестницы Дианы Гурцкой певицы Jalagonia.

Некоторое время назад Анфиса Чехова рассказывала о физическом насилии и унижениях со стороны одного из своих бывших парней. Женщина, по ее словам, обратилась к психологу, которая заявила звезде экрана, что та сама несет ответственность за свой выбор.

«Я ушла от неё в депрессии, думая, как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел», — говорила теледива в шоу Марка Бартона.
Ранее Анфиса Чехова опубликовала новое видео с бойфрендом.

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#мир
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#шоу-бизнес
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«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями от песни Алсу с непривычки
23 мая 2025, 21:48

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что музыка играет в ее жизни особую роль. Исполнительница пояснила, что «она попадает в душу», поэтому никак не получается сдержать эмоций. Однажды «фабрикантка» пела композицию своей коллеги по цеху Алсу Абрамовой. Тогда она принимала участие в подборе песен для шоу «Маска».
«Пробовала спеть на репетиции песню «А у моей любви...» Алсу, я неожиданно для себя заревела и не могла сдерживаться. Мне стало так неловко перед всей командой, что я перекрыла лицо листом бумаги с текстом. Очень неловко было за эти слезы почему-то. И только спустя какое-то время привыкла к песне и пела уже спокойно», — поделилась Виктория.
Недавно знаменитость вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на футбольном матче. Свадьба состоялась в прошлом месяце. В настоящее время Виктория Дайнеко готовится выступать на творческом вечере в Кремле.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#песня
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