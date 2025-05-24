«Надо наказывать»: Наталья Подольская рассказала о буллинге со стороны учителя

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Несмотря на свой успех, Наталья Подольская до сих пор вспоминает трудности, с которыми ей пришлось столкнуться в школьные годы. Как оказалось, певицу травила собственная учительница, применяя к ней в том числе и физическое насилие.
Наталья раскрыла имя преподавательницы, чтобы найти других жертв жестокого обращения педагога. Прочитав сообщения откликнувшихся Подольская ужаснулась количеством человек, которые столкнулись с буллингом. На фоне этого певица вспомнила о намерении Госдумы ввести закон об ответственности за буллинг.
К тому же Наталья призналась, что до сих пор тяжело реагирует на хейтеров. К тому же у звезды есть комплексы в отношении себя и неуверенность.
Опорой для певицы является ее семья, а в особенности супруг Владимир Пресняков. Пара вместе еще с середины нулевых и до сих пор не давали поводов для сплетен о своей личной жизни. Самого Владимира звезда считает единственным в мире мужчиной, который ей по настоящему подходит.
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«А бы предложила подумать и об обратной стороне медали. Кто защитит детей от таких вот «учителей», как моя? Считаю, за проявление жестокости и буллинг их тоже надо наказывать. К сожалению, это сегодня случается сплошь и рядом, и мне даже представить страшно, на что буду способна я, если узнаю, что кто-то хоть пальцем тронул моих сыновей или сказал в их адрес что-то грубое и унизительное», — сказала Подольская в интервью для «Леди Mail».
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К тому же Наталья призналась, что до сих пор тяжело реагирует на хейтеров. К тому же у звезды есть комплексы в отношении себя и неуверенность.
«Но больше всего меня задевают замечания в адрес моей семьи: на моей странице писать что-то неприятное о тех, кого я люблю, просто нельзя. Отважившихся на такое я неизменно блокирую», — рассказала Подольская.
Опорой для певицы является ее семья, а в особенности супруг Владимир Пресняков. Пара вместе еще с середины нулевых и до сих пор не давали поводов для сплетен о своей личной жизни. Самого Владимира звезда считает единственным в мире мужчиной, который ей по настоящему подходит.
«Я уверена, что мы с мужем — как раз две части одного целого, разделенные когда-то в прошлом», — откровенничает Наталья.
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Иван Мусатов