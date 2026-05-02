«Тренд Беллы Хадид»: Сергей Зверев высказался о моде на пластические операции
Стилист и шоумен Сергей Зверев поделился своим мнением о современных стандартах красоты и популярных бьюти-трендах. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, несмотря на разговоры о естественности, интерес к пластической хирургии среди россиянок по-прежнему остаётся высоким.
Главным ориентиром для многих, как считает Зверев, стала внешность супермодели Беллы Хадид. Он отметил, что именно её черты лица — аккуратный нос, выразительный взгляд и миндалевидная форма глаз — сегодня чаще всего вдохновляют девушек на изменения внешности.
По мнению стилиста, пример Хадид активно обсуждается, поскольку после предполагаемых изменений во внешности её карьера заметно пошла вверх. Это, как считает Зверев, формирует у многих представление о том, что подобные трансформации могут стать шагом к успеху.
В итоге, по его словам, так называемый «тренд Беллы Хадид» остаётся актуальным и продолжает влиять на индустрию красоты, в том числе и в России.
