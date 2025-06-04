Анна Седокова опубликовала фото в джинсовом платье с пикантным декольте
Седокова снялась в обтягивающем джинсовом платье с глубоким декольте
Анна Седокова в личном блоге опубликовала снимок в джинсовом платье с глубоким декольте.
Артистка нередко хвастается фигурой в нарядах, выгодно ее подчеркивающих. На опубликованном кадре бывшая солистка «ВИА Гры» одета в джинсовое платье, которое едва прикрывает грудь. Седокова позирует в нем, стоя около водоема.
«Один прекрасный вечер», — подписала фото исполнительница.
Ранее стало известно, что адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Анне Седоковой досудебную претензию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ