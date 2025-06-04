Анна Седокова опубликовала фото в джинсовом платье с пикантным декольте

04 июня 2025, 10:33

Седокова снялась в обтягивающем джинсовом платье с глубоким декольте

Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Анна Седокова в личном блоге опубликовала снимок в джинсовом платье с глубоким декольте.





Артистка нередко хвастается фигурой в нарядах, выгодно ее подчеркивающих. На опубликованном кадре бывшая солистка «ВИА Гры» одета в джинсовое платье, которое едва прикрывает грудь. Седокова позирует в нем, стоя около водоема.





«Один прекрасный вечер», — подписала фото исполнительница.