Анна Седокова опубликовала фото в джинсовом платье с пикантным декольте

Седокова снялась в обтягивающем джинсовом платье с глубоким декольте
Анна Седокова (Фото: Инстаграм* @annasedokova)

Анна Седокова в личном блоге опубликовала снимок в джинсовом платье с глубоким декольте.



Артистка нередко хвастается фигурой в нарядах, выгодно ее подчеркивающих. На опубликованном кадре бывшая солистка «ВИА Гры» одета в джинсовое платье, которое едва прикрывает грудь. Седокова позирует в нем, стоя около водоема.

«Один прекрасный вечер», — подписала фото исполнительница.

Ранее стало известно, что адвокат семьи Яниса Тиммы отправила Анне Седоковой досудебную претензию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Запрещен в РФ

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