«Ну что мне с собой делать?!»: Анна Асти дала ответ хейтерам, которые обвиняют ее в отечности и увлечении ботоксом

04 июня 2025, 07:30

Анна Асти эмоционально ответила на хейт-обвинения в отечности и увлечении ботоксом

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

Анна Асти ответила хейтерам, обвиняющим ее в отечности и увлечении ботоксом. Она не считает себя самой красивой женщиной в мире, но на бесконечную критику молчать не будет. При этом певица откровенно призналась, что у ее есть комплексы.





34-летняя звезда вдохновляет миллионы фанатов, но сама себя красивой не считает и терпеть не может фотографироваться. Анна часто критикует свои снимки и сама прекрасно видит в них все «минусы».



Хейтеры нередко пишут, что певица выглядит отекшей или «ботоксной», на что Асти с юмором отвечает, что отеки — это перелеты, недосып и ПМС, когда она не может устоять перед жареной картошкой с огурцами и лимонадом.



Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)



«Пишут, что я выгляжу отекшей. Во-первых, извините, у меня тоже есть критические дни! Во-вторых, есть зажор. Тебе хочется есть просто как слону. А когда мне поесть? Никогда! А я человек — это факт! (...) Не всегда проблемы с кожей и лицом из-за еды. Ты просто отекаешь от перелетов, от недосыпов. Ну что мне с собой сделать?!», — передает возмущение Асти в издание «СтарХит».

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«А сексуальной? Когда разговаривать начинаю, да. Тогда люди сразу располагаются ко мне», — говорила она.