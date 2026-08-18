Дмитрий Тарасов накопил почти 2 млн рублей штрафов за рулём LiXiang

18 августа 2026, 09:36

Дмитрий Тарасов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов за время владения кроссовером LiXiang Li7 нарушил правила дорожного движения 1313 раз. Общая сумма начислений приблизилась к 1,95 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.