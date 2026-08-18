Дмитрий Тарасов накопил почти 2 млн рублей штрафов за рулём LiXiang
Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Тарасов за время владения кроссовером LiXiang Li7 нарушил правила дорожного движения 1313 раз. Общая сумма начислений приблизилась к 1,95 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По сведениям канала, автомобиль появился у спортсмена весной 2024 года. В среднем за этот период на него приходилось около полутора постановлений в сутки. Чаще всего камеры фиксировали превышение скорости, проезд по выделенной полосе и отсутствие ремня безопасности. Несколько раз Тарасов пользовался телефоном во время движения.
Один из самых серьёзных эпизодов произошёл при ограничении в 60 км/ч: машина ехала со скоростью 124 км/ч. За нарушение водителю выписали штраф в размере 7,5 тыс. рублей.
С конца мая у Тарасова накопился 91 неоплаченный штраф. Их общая сумма составляет почти 130 тыс. рублей. Часть постановлений футболист уже закрыл, однако значительная задолженность остаётся.
LiXiang Li7, по данным SHOT, привезли в Россию через Киргизию. Сейчас стоимость такой модели на российском рынке оценивают в 3–5 млн рублей. После завершения профессиональной карьеры Тарасов говорил, что живёт на средства, заработанные за годы игры в разных клубах. В этом году он отмечал, что не испытывает финансовых трудностей.
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