Назначенный Лерчек штраф в 763,5 млн рублей равен сумме её доходов за пять лет

18 августа 2026, 05:24

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Размер штрафа, который назначили блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), в точности соответствует её официальным доходам за период с 2017 по 2022 год. Об этом ​пишет РИА Новости со ссылкой на текст приговора.