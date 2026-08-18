Назначенный Лерчек штраф в 763,5 млн рублей равен сумме её доходов за пять лет
Размер штрафа, который назначили блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), в точности соответствует её официальным доходам за период с 2017 по 2022 год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на текст приговора.
В документах отмечается, что величина штрафа определена на основании сведений о доходах по форме 2-НДФЛ за каждый год указанного пятилетнего периода. Общая сумма наказания составила 763,5 миллиона рублей.
Напомним, что Гагаринский суд Москвы вынес решение ещё в июле. Помимо денежного взыскания, Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно и на три года запретили администрировать сайты. Приговор обжаловали как прокуратура, так и защита Лерчек, которая настаивает на оправдании из-за отсутствия состава преступления.
В феврале у Чекалиной родился четвертый ребенок. На следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию, где диагностировали рак желудка четвертой стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
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