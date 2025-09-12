Бывший супруг Майли Сайрус женится на модели Габриэлле Брукс

12 сентября 2025, 19:39

Лиам Хемсворт готовится к свадьбе с моделью после шести лет отношений

Габриэлла Брукс и Лиам Хемсворт (Фото: Instagram* / @gabriella_brooks)

Актёр Лиам Хемсворт, прославившийся ролью в кинофраншизе «Голодные игры», снова готов к серьёзным переменам в личной жизни. 35-летний артист сделал предложение своей избраннице — 29-летней австралийской модели Габриэлле Брукс, с которой состоит в отношениях уже шесть лет.