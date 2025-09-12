Бывший супруг Майли Сайрус женится на модели Габриэлле Брукс
Актёр Лиам Хемсворт, прославившийся ролью в кинофраншизе «Голодные игры», снова готов к серьёзным переменам в личной жизни. 35-летний артист сделал предложение своей избраннице — 29-летней австралийской модели Габриэлле Брукс, с которой состоит в отношениях уже шесть лет.
О помолвке стало известно из публикации Брукс в соцсетях: она продемонстрировала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом в элегантной золотой оправе, а также поделилась совместным снимком с Лиамом.
Для Хемсворта это будет второй брак. Ранее он был женат на певице и актрисе Майли Сайрус — они поженились в 2018 году, но расстались спустя 18 месяцев.
Отношения с Брукс начались в конце 2019-го, однако долгое время пара не афишировала свою личную жизнь. Лишь в последние годы они стали чаще появляться вместе на публичных мероприятиях, давая понять, что их союз стабилен и серьёзен.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
