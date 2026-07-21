Мать Игоря Крутого приобрела две квартиры в Майами по $100

21 июля 2026, 08:55

Александр Буйнов и Светлана Крутая (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

92-летняя Светлана Крутая стала владелицей квартиры в Санни-Айлс-Бич после сделки на символическую сумму в $100. Недвижимость ей продала дочь, 66-летняя Алла Баратта. Переоформление могло помочь семье сократить налоговые расходы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.





Сделку оформили вскоре после дня рождения Светланы Крутой. В эту же дату Алла Баратта купила ещё одни апартаменты в том же жилом комплексе, заплатив $100. Продавцом выступила компания TOC PH, принадлежащая ей. Ранее через эту фирму родственники музыканта закупали мебель в Италии.



Семье принадлежат две квартиры в Санни-Айлс-Бич, районе Майами с большой русскоязычной общиной. Площадь одной из них составляет 323 квадратных метра, второй — 258 квадратных метров. Рыночную стоимость объектов оценивают примерно в $3,5 млн и $2,8 млн.



Ежегодный налог на эти апартаменты достигает около $83 тысяч, или почти 6,5 млн рублей. Похожим способом ранее распорядился недвижимостью в США Филипп Киркоров: певец переоформил жильё на детей за $100.



Мать Игоря Крутого — Светлана Семёновна Крутая, в девичестве Шепелевская. Она родилась в 1934 году и работала лаборантом в санэпидемстанции города Гайворона Кировоградской области. Светлана Семёновна существенно повлияла на становление будущего композитора: с ранних лет она поддерживала его интерес к музыке и, несмотря на непростое материальное положение семьи, настояла на покупке для сына первого аккордеона. Она неизменно верила в его талант и будущие успехи. Сейчас мать музыканта живёт за границей, поэтому Игорь Крутой старается приезжать к ней несколько раз в год — в том числе в праздничные дни.