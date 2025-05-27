Анна Седокова показала фигуру в мини-платье

Сегодня, 27 мая, исполняется 91 год со дня рождения Народного артиста РСФСР Вячеслава Анатольевича Шалевича. Многие зрители помнят этого выдающегося актёра по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты» и «Семнадцать мгновений весны». Артист прожил насыщенную жизнь, рано создал семью, но истинное счастье нашёл лишь в конце своего жизненного пути. Подробности читайте в материале «Радио 1».