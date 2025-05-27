Анна Седокова показала фигуру в мини-платье

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)
Фигуру в мини-платье показала в соцсетях певица Анна Седокова. Исполнительница устроила фотосессию в апартаментах на Кипре.
Экс-участница «ВИА Гры» занимается в спортзале и следит за фигурой. По словам звезды, ее идеальный вес до 60 килограммов включительно, поэтому она всегда стремится к этой отметке. Кроме того, женщина не употребляет алкоголь и пьет много воды.
Фото: Instagram*/annasedokova
Знаменитость много лет страдает тяжелой формой аллергии — крапивницей. При обострениях у нее сильный зуд и отеки. В это время она набирает вес, поскольку не в состоянии тренироваться. Седокова поддерживает других страдающих подобными недугами, поэтому в такие периоды не редактирует снимки.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/annasedokova
Знаменитость много лет страдает тяжелой формой аллергии — крапивницей. При обострениях у нее сильный зуд и отеки. В это время она набирает вес, поскольку не в состоянии тренироваться. Седокова поддерживает других страдающих подобными недугами, поэтому в такие периоды не редактирует снимки.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов