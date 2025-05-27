«Считаю вас верными друзьями!»: Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)
Артистка во время выступления в Эстонии призналась в своих теплых чувствах к местной публике и заявила, что соскучилась по зрителям.
25 мая, в свой день рождения, дочь Аллы Пугачёвой выступила с концертом в Таллине, где сделала неожиданное признание. Кристина начала концерт с речи о том, как сильно она истосковалась по местной публике.
Известно, что во время исполнения песни «Перелетная птица» фанаты Орбакайте пытались подойти ближе к сцене, чтобы потанцевать, но охрана остановила их. Остальные зрители спокойно наблюдали за концертом певицы с сидячих мест.
Ранее стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, аргументируя это тем, что выступления певицы не соответствуют интересам национальной безопасности.
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«Tere, Таллин! Как я соскучилась! Считаю вас верными друзьями!» — торжественно и громко произнесла певица.
Известно, что во время исполнения песни «Перелетная птица» фанаты Орбакайте пытались подойти ближе к сцене, чтобы потанцевать, но охрана остановила их. Остальные зрители спокойно наблюдали за концертом певицы с сидячих мест.
Ранее стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, аргументируя это тем, что выступления певицы не соответствуют интересам национальной безопасности.
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