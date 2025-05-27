Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Три несложившихся брака, молодая жена и дочка в 67 лет. ​Долгий путь Вячеслава Шалевича к счастью в личной жизни

Три несложившихся брака, молодая жена и дочка в 67 лет. ​Долгий путь Вячеслава Шалевича к счастью в личной жизни

Вячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Вячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Сегодня, 27 мая, исполняется 91 год со дня рождения Народного артиста РСФСР Вячеслава Анатольевича Шалевича. Многие зрители помнят этого выдающегося актёра по фильмам «Три тополя на Плющихе», «Хоккеисты» и «Семнадцать мгновений весны». Артист прожил насыщенную жизнь, рано создал семью, но истинное счастье нашёл лишь в конце своего жизненного пути. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство артиста


Вячеслав и Елена Ивановна Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)

Вячеслав Анатольевич Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. Его родителями стали машинистка при Министерстве обороны Елена Ивановна и офицер НКВД Анатолий Иванович. В семье Вячеслава родители не испытывали друг к другу любви, и, будучи беременной на восьмом месяце, его мать решила уйти от отца.

Воспитанием ребенка занималась мама и ее сестра. Когда Вячеславу исполнилось 7 лет, началась война.

«А потом была эвакуация и детдом в Саратовской области. Тогда детей насильно забирали у родителей и вывозили из города. В результате мама три с половиной года работала на уральском заводе, а я все это время находился в детдоме – за тысячи километров, при живой-то матери. Не буду рассказывать всего пережитого, один раз, в 1944-м, даже совершил побег. Скажу только, что получил там суровую жизненную закалку. Только в конце войны маме позволили меня забрать и вернуться домой, в нашу арбатскую коммуналку», — цитирует артиста Андрей Колобаев.

После завершения школьного обучения он стал студентом Щукинского театрального училища, где его наставником был Иосиф Рапопорт. Уже на третьем году обучения студенты получили возможность выступать на сцене Театра имени Вахтангова. В 1958 году, получив диплом, Шалевич стал полноправным артистом этого театра.

Работа в кино


Вячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)

Дебют артиста в кино произошел в 1958 году в фильме «Капитанская дочка». После этого актёр принял участие в съёмках военной драмы «Спасённое поколение», триллера «Барьер неизвестности» и трагедии «Теперь пусть уходит».

Широкую известность актёру принёс образ капитана хоккейной команды Анатолия Дуганова в спортивной драме «Хоккеисты». Позднее были культовые «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Кабачок "13 стульев"», «Особое подразделение», «Мастер и Маргарита» и «Марш Турецкого». Всего за свою карьеру Вячеслав Анатольевич Шалевич сыграл в 136 проектах.


Свадьба назло Караченцову, поздний ребенок и верность одному театру: Герою ленты «Романс о влюбленных» Евгению Киндинову — 80 лет
Свадьба назло Караченцову, поздний ребенок и верность одному театру: Герою ленты «Романс о влюбленных» Евгению Киндинову — 80 лет

Личная жизнь



Вячеслав Шалевич и Наташа Упеник (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Вячеслав Анатольевич был женат четыре раза. Первый брак случился, когда будущей звезде сцены только исполнилось 18 лет. С возлюбленной Еленой Вячеслав встречался с восьмого класса, а вот в браке прожил всего 15 дней. Жена не смогла понять, почему студент театрального так много учится и какие такие репетиции у него могут быть по ночам.

Будучи студентом третьего курса, Вячеслав Анатольевич снова влюбился в первокурсницу «Щуки» Наташу Упеник. В скором времени актер снова женился. В этом браке в 1959 появился на свет первенец Вячеслава Анатольевича — сын Владимир. Однако рождение ребенка не сделает супругов ближе, и второй брак актера распадется через три года.

«Наташа очень хотела быть актрисой, а не только сидеть дома с ребенком. У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем. Мы были молоды и не умели сглаживать углы, договариваться. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. А потом я опять влюбился...», — вспоминал Шалевич.

Женатому актеру вскружила голову студентка театральной студии при питерском БДТ Валентина Титова. Их роман длился несколько лет, но замуж она вышла за другого. Шалевич сам познакомил возлюбленную с ее будущим супругом, приведя ее на пробы ленты «Метель» к режиссеру Владимиру Басову.

«На кинопробах Басов ей заявил: «Вы выйдете за меня замуж, и всё у вас будет в порядке. Это я вам обещаю». Валентина попыталась возразить, что любит меня, но Басов резко добавил: «Хорошенько подумайте, что для вас лучше: любовь женатого актёра или брак с режиссёром, который будет вас снимать?»», — цитирует Шалевича Андрей Колобаев.

Актриса выбрала режиссера. Вячеслав долго не мог забыть свою любовь, но время помогло ему справиться с болью. Вячеслав Шалевич встретил свою третью супругу в кафе на Арбате. Галина, очаровательная художница, сразу же произвела на актёра неизгладимое впечатление. Они прожили вместе более тридцати лет, пока Галина не ушла из жизни после долгой болезни. За это время у них родился сын Иван.


Владислав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)

Артист очень тяжело пережил потерю Галины. Его отношения с младшим сыном, который начал употреблять наркотики, стали напряжёнными. Из этой сложной ситуации Вячеславу Анатольевичу помогла выбраться Татьяна Виноградова — врач по профессии, которая стала четвёртой и последней женой артиста. Супруги не только расписались, но и венчались в церкви.

Татьяна была на 35 лет младше Шалевича. Ради него она оставила работу врача и решила посвятить себя семье. В 2001 году супруга подарила актеру дочку — Анну, и артист наконец-то познал истинное семейное счастье. Их брак продлился 18 лет, а в 2016 году артиста не стало.

Читайте также:

Сулейман из «Великолепного века» попал в тюрьму

«Я делаю то, что мне нравится»: Венчанный муж, четверо детей и гармония с миром. Секреты счастья Екатерины Копановой

Дана Борисова раскритиковала Лопырёву из-за мнения о препарате для похудения
#актёр
#мать
#счастье
#любовь
#война
#актриса
#артист
#статьи
Изнасилования, наркотики, жестокие убийства: участники «Дома-2», которых больше нет. Как умирали звезды скандального шоу
27 мая 2025, 17:15

Кристина Калинина (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

С момента своего запуска в 2004 году реалити-шоу «Дом-2» стало настоящим феноменом российского телевидения. Проект, где строят любовь под прицелами камер, дал старт многим, однако некоторых из них уже нет в живых. «Радио 1» расскажет историю участников «Дома-2», чьи жизни трагично оборвались.

Кристина Калинина


На проект Кристина пришла в марте 2006 года с одной целью — найти отца для своей маленькой дочери. Но реалии шоу оказались суровы: конфликты с другими участницами вынудили её уйти всего через две недели. Вскоре стало известно о её смерти. В возрасте 22 лет Кристина скончалась из-за тяжёлой почечной и сердечной недостаточности.


Оксана Аплекаева

Оксана появилась в «Доме-2» в марте 2005 года. Найти на проекте любовь девушке так и не удалось, однако после ухода из она продолжила работать на телевидении, снялась в нескольких сериалах. Кроме того, ходили слухи о романе Оксаны с теннисистом Маратом Сафиным. Однако в сентябре 2008 года её тело было найдено на трассе Рига–Москва. Убийцу до сих пор не нашли, но по одной из версий девушку лишил жизни ее бывший возлюбленный. Позднее вскрылась шокирующая деталь: уже после смерти над ней надругался сотрудник морга.

«Вокруг Оксаны никогда не было подозрительных людей, про нее не распространяли сплетен, девушка не курила, не пила. Во время своего пребывания в жестких условиях телешоу она сумела очень быстро расположить к себе его участников», — прокомментировала смерть Аплекаевой Ольга Бузова.

Оксана Аплекаева (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Оксана Корнева (Кеша)


Пробыла на проекте летом 2004 года всего 48 дней. Многие вспоминают девушку веселой и общительной. На проекте Оксана так и не смогла найти себе партнера. В январе 2009 года, в возрасте 23 лет, её сбила машина в центре Москвы. Скончалась в больнице от травм.

Оксана Корнева официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Пётр Авсецин


Появился на проекте в 2009 году, но покинул его через 17 дней по состоянию здоровья. В декабре того же года на его странице в соцсетях появился некролог: Пётр умер от рака.

Пётр Авсецин (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Андрей Кадетов


Пришёл в «Дом-2» весной 2010 года, провёл на проекте 7 месяцев, стал героем романов и скандалов. Он даже умудрялся ухаживать за несколькими девушками одновременно. Однако вскоре выяснилось, что он женат. Ему давалм шанс развестись, однако он этого не сделал, за что был исключён. 24 декабря 2010 года Андрей был жестоко убит — на него напали, избили и нанесли 11 ножевых ранений. Позднее выяснилось, что он был втянут в конфликт: девушка обвинила Андрея в изнасиловании, за что ее друг решил отомстить за нее.

По словам близкого друга Кадетова, бывшего участника шоу предупреждали об убийстве: ему угрожали по телефону.

«Андрей очень боялся выходить из дома, но надеялся, что это пустая угроза. Хотел даже остаться у меня, но потом все-таки решил идти к себе, и возле дома его убили», — рассказал он.

Андрей Кадетов фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Василий Жулинский


Не успев стать полноправным участником проекта, Василий пропал без вести. В июне 2013 года его тело нашли в озере рядом с домом. Причиной смерти назвали несчастный случай. Ему было 24 года.

Василий Жулинский (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Светлана Устиненко


Мама участницы Алианы, пришла на проект для того, чтобы поддержать дочь. Позже и сама попыталась построить личную жизнь. В 2014 году ей поставили диагноз — рак мозга. Болезнь оказалась сильнее. Светлана умерла в 2016 году в возрасте 48 лет.

Светлана Устиненко с дочерью Алианой (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Мария Политова


Девушка трижды участвовала в шоу — в 2006, 2007 и 2010 годах, однако в последний раз пробыла на шоу всего 17 дней. Кроме того, Мария страдала от биполярного расстройства и булимии. В декабре 2017 года она пропала, а спустя девять дней была найдена мёртвой. Смерть наступила после употребления алкоголя и таблеток.

Мария Политова (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Анастасия Тарасюк


Жила в городской квартире проекта в 2013 году. В 2018 году стало известно о её трагической гибели в жилом комплексе, куда она недавно переехала. Сообщалось, что возможно девушка на момент смерти была беременна. Кроме того, говорили и проблемах Тарасюк с алкоголем и упоминали её борьбу с депрессией.

Анастасия Тарасюк (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Полина Лобанова


Молодая участница — ей было всего 19, когда она пришла на проект в 2017 году. Не сумев найти любовь и поддержку, вскоре ушла. В 2018 году Полину нашли мёртвой в квартире знакомого татуировщика. Предположительная причина смерти — передозировка наркотиками, однако ее близкие утверждают, что у Полины не было наркотической зависимости.

Полина Лобанова (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)

Евгений Щербаков


Появился в эфире весной 2015 года, но покинул шоу менее чем через две недели. В июле 2019 года стало известно о его смерти. Тело Щербакова обнаружили возле дома, где он жил. Официальные причины не уточняются, однако в сети активно обсуждались различные версии произошедшего. Сотрудники полиции уверены, что это был несчастный случай.

Евгений Щербаков (фото: Instagram* / isherbakovofficial)

Филипп Чубуков


Появился на «Доме-2» в 2021 году, но задержался ненадолго. После ухода из проекта молодой человек оказался в сложной жизненной ситуации, сталкивался с конфликтами в семье и отсутствием стабильности. Вскоре после ссоры с братом в СМИ появилась информация о его преждевременной смерти.

Филипп Чубуков (фото: ВКонтакте / id155901147)

Анастасия Кочервей


Пришла на проект в апреле 2018 года. После ухода участвовала в различных телешоу, общалась с влиятельными мужчинами, вела активную публичную жизнь. В августе 2022 года она пропала, а 24 августа её тело нашли в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Следствие установило: она была жива, когда попала в воду, экспертиза показала употребление наркотиков. Смерть признали несчастным случаем.

Анастасия Кочервей (Фото: ВУонтакте / id200347865)

Читайте также:

Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались к экстрасенсу

Дочь Леонида Якубовича показала оригинальный подарок отцу на 80-летний юбилей — фото

«Бритни по-русски»: Ольга Серябкина устроила откровенные танцы

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#трагедия
#смерть
#болезнь
#проект
#любовь
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отвернулся от Донецка»: Яна Поплавская высказалась о получении Александром Реввой гражданства РФ
Яна Поплавская дала ответ Витязевой о гражданстве Реввы
27 мая 2025, 17:06

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Актриса Поплавская своем Telegram-канале резко ответила журналистке Юлии Витязевой о новом гражданине России Александре Ревве. Витязева подверглась осуждению за защиту певца.

«Урожденная украинка Витязева обходит момент, что Ревва отвернулся от Донецка и даже родного отца», — отметила артистка.

Яна Поплавская отметила, что «Пирожков» вернулся в Россию, чтобы зарабатывать здесь, потому что больше для него гонораров нигде нет.

«Вредители, приспособленцы, прикинувшиеся россиянами, могут вылететь отсюда пробкой в любой момент. Пирожковы и прочие, которые гадят на россиян и учат их жизни, долго не задержатся», — жестко заявила Яна Поплавская.

Ранее стало известно зачем Ревве гражданство РФ.

Читайте также:

Раскрыто число украинцев, пешком дошедших до России

Вероника Степанова предложила выдать российский паспорт Зеленскому после Реввы

Елена Летучая раскроет секреты молодости и красоты за 15 тыс. рублей

#гражданство
#актриса
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Считаю вас верными друзьями!»: Кристина Орбакайте призналась в любви к эстонцам
Певица Кристина Орбакайте назвала эстонцев своими верными друзьями
27 мая 2025, 16:59

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Артистка во время выступления в Эстонии призналась в своих теплых чувствах к местной публике и заявила, что соскучилась по зрителям.
25 мая, в свой день рождения, дочь Аллы Пугачёвой выступила с концертом в Таллине, где сделала неожиданное признание. Кристина начала концерт с речи о том, как сильно она истосковалась по местной публике.

«Tere, Таллин! Как я соскучилась! Считаю вас верными друзьями!» — торжественно и громко произнесла певица.

Известно, что во время исполнения песни «Перелетная птица» фанаты Орбакайте пытались подойти ближе к сцене, чтобы потанцевать, но охрана остановила их. Остальные зрители спокойно наблюдали за концертом певицы с сидячих мест.

Ранее стало известно, что Орбакайте запретили въезд в Латвию, аргументируя это тем, что выступления певицы не соответствуют интересам национальной безопасности.

Читайте также:

Филипп Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем

«Бритни по-русски»: Ольга Серябкина устроила откровенные танцы

В Шатуре проведут отборочный этап фестиваля «Город танцует в парках»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#концерт
#зрители
#певица
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда Филиппа Киркорова выпишут из больницы
Mash: Филиппа Киркорова выпишут из больницы через две-три недели
27 мая 2025, 16:52

Филипп Киркоров (Фото: Telegram/@official_kirkorov)

Через две-три недели выпишут из больницы поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Как уточнил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники, исполнитель песни «Цвет настроения синий» идет на поправку.
В конце апреля Филипп Бедросович получил ожог руки, выступая в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга. Мужчина выполнял номер с фейерверками из-за спины. Позже медики диагностировали ему воспаление суставов.

Перед этим стало известно, что Киркоров не смог выступить в Кремле из-за проблем со здоровьем. Выступление должно было состояться в честь 85-летия композитора Давида Тухманова. По словам одной из поклонниц Киркорова, Филиппу Бедросовичу действительно непросто.

Читайте также:

Максим Матвеев был на премьере фильма без Елизаветы Боярской

«У Феди закончился контракт»: Карина Истомина прокомментировала уход мужа из «Краснодара»

Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Максим Матвеев был на премьере фильма без Елизаветы Боярской
Редкий гость мероприятий Максим Матвеев посетил премьеру фильма без Боярской
27 мая 2025, 16:43

Максим Матвеев (Фото: Instagram*, @maxim_matveev)

Актёр Максим Матвеев посетил премьеру фильма «Живые мемори. Отцы и дети», в съёмках которого он сам принял участие. Актриса Елизавета Боярская, супруга актёра, не пришла на мероприятие, сообщает mk.ru.
Актёр рассказал, что в проекте он выступил в новом амплуа.
«У меня была чтецкая работа, а не актёрская: до зрителей донести мысль, которая там заложена», — признался Матвеев.
В пресс-зоне Максим находился с актрисой Юлией Снигирь, которая тоже приняла участие в съёмках фильма.

Читайте также:

Вячеслав Малафеев продает квартиру в Петербурге за 600 млн рублей

Глеб Калюжный поделился первым видео из армии

«Хочется дочку»: победившая бесплодие Надежда Ангарская мечтает родить третьего ребенка

*запрещён в РФ.
#актёр
#фильм
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате