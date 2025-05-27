Изнасилования, наркотики, жестокие убийства: участники «Дома-2», которых больше нет. Как умирали звезды скандального шоу

Кристина Калинина (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
С момента своего запуска в 2004 году реалити-шоу «Дом-2» стало настоящим феноменом российского телевидения. Проект, где строят любовь под прицелами камер, дал старт многим, однако некоторых из них уже нет в живых. «Радио 1» расскажет историю участников «Дома-2», чьи жизни трагично оборвались.
Кристина Калинина
На проект Кристина пришла в марте 2006 года с одной целью — найти отца для своей маленькой дочери. Но реалии шоу оказались суровы: конфликты с другими участницами вынудили её уйти всего через две недели. Вскоре стало известно о её смерти. В возрасте 22 лет Кристина скончалась из-за тяжёлой почечной и сердечной недостаточности.
Оксана АплекаеваОксана появилась в «Доме-2» в марте 2005 года. Найти на проекте любовь девушке так и не удалось, однако после ухода из она продолжила работать на телевидении, снялась в нескольких сериалах. Кроме того, ходили слухи о романе Оксаны с теннисистом Маратом Сафиным. Однако в сентябре 2008 года её тело было найдено на трассе Рига–Москва. Убийцу до сих пор не нашли, но по одной из версий девушку лишил жизни ее бывший возлюбленный. Позднее вскрылась шокирующая деталь: уже после смерти над ней надругался сотрудник морга.
«Вокруг Оксаны никогда не было подозрительных людей, про нее не распространяли сплетен, девушка не курила, не пила. Во время своего пребывания в жестких условиях телешоу она сумела очень быстро расположить к себе его участников», — прокомментировала смерть Аплекаевой Ольга Бузова.
Оксана Аплекаева (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Оксана Корнева (Кеша)
Пробыла на проекте летом 2004 года всего 48 дней. Многие вспоминают девушку веселой и общительной. На проекте Оксана так и не смогла найти себе партнера. В январе 2009 года, в возрасте 23 лет, её сбила машина в центре Москвы. Скончалась в больнице от травм.
Оксана Корнева официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Пётр Авсецин
Появился на проекте в 2009 году, но покинул его через 17 дней по состоянию здоровья. В декабре того же года на его странице в соцсетях появился некролог: Пётр умер от рака.
Пётр Авсецин (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Андрей Кадетов
Пришёл в «Дом-2» весной 2010 года, провёл на проекте 7 месяцев, стал героем романов и скандалов. Он даже умудрялся ухаживать за несколькими девушками одновременно. Однако вскоре выяснилось, что он женат. Ему давалм шанс развестись, однако он этого не сделал, за что был исключён. 24 декабря 2010 года Андрей был жестоко убит — на него напали, избили и нанесли 11 ножевых ранений. Позднее выяснилось, что он был втянут в конфликт: девушка обвинила Андрея в изнасиловании, за что ее друг решил отомстить за нее.
По словам близкого друга Кадетова, бывшего участника шоу предупреждали об убийстве: ему угрожали по телефону.
«Андрей очень боялся выходить из дома, но надеялся, что это пустая угроза. Хотел даже остаться у меня, но потом все-таки решил идти к себе, и возле дома его убили», — рассказал он.
Андрей Кадетов фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Василий Жулинский
Не успев стать полноправным участником проекта, Василий пропал без вести. В июне 2013 года его тело нашли в озере рядом с домом. Причиной смерти назвали несчастный случай. Ему было 24 года.
Василий Жулинский (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Светлана Устиненко
Мама участницы Алианы, пришла на проект для того, чтобы поддержать дочь. Позже и сама попыталась построить личную жизнь. В 2014 году ей поставили диагноз — рак мозга. Болезнь оказалась сильнее. Светлана умерла в 2016 году в возрасте 48 лет.
Светлана Устиненко с дочерью Алианой (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Мария Политова
Девушка трижды участвовала в шоу — в 2006, 2007 и 2010 годах, однако в последний раз пробыла на шоу всего 17 дней. Кроме того, Мария страдала от биполярного расстройства и булимии. В декабре 2017 года она пропала, а спустя девять дней была найдена мёртвой. Смерть наступила после употребления алкоголя и таблеток.
Мария Политова (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Анастасия Тарасюк
Жила в городской квартире проекта в 2013 году. В 2018 году стало известно о её трагической гибели в жилом комплексе, куда она недавно переехала. Сообщалось, что возможно девушка на момент смерти была беременна. Кроме того, говорили и проблемах Тарасюк с алкоголем и упоминали её борьбу с депрессией.
Анастасия Тарасюк (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Полина Лобанова
Молодая участница — ей было всего 19, когда она пришла на проект в 2017 году. Не сумев найти любовь и поддержку, вскоре ушла. В 2018 году Полину нашли мёртвой в квартире знакомого татуировщика. Предположительная причина смерти — передозировка наркотиками, однако ее близкие утверждают, что у Полины не было наркотической зависимости.
Полина Лобанова (фото: официальный сайт проекта «Дом-2» / dom2.ru)
Евгений Щербаков
Появился в эфире весной 2015 года, но покинул шоу менее чем через две недели. В июле 2019 года стало известно о его смерти. Тело Щербакова обнаружили возле дома, где он жил. Официальные причины не уточняются, однако в сети активно обсуждались различные версии произошедшего. Сотрудники полиции уверены, что это был несчастный случай.
Евгений Щербаков (фото: Instagram* / isherbakovofficial)
Филипп Чубуков
Появился на «Доме-2» в 2021 году, но задержался ненадолго. После ухода из проекта молодой человек оказался в сложной жизненной ситуации, сталкивался с конфликтами в семье и отсутствием стабильности. Вскоре после ссоры с братом в СМИ появилась информация о его преждевременной смерти.
Филипп Чубуков (фото: ВКонтакте / id155901147)
Анастасия Кочервей
Пришла на проект в апреле 2018 года. После ухода участвовала в различных телешоу, общалась с влиятельными мужчинами, вела активную публичную жизнь. В августе 2022 года она пропала, а 24 августа её тело нашли в Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Следствие установило: она была жива, когда попала в воду, экспертиза показала употребление наркотиков. Смерть признали несчастным случаем.
Анастасия Кочервей (Фото: ВУонтакте / id200347865)
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