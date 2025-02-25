Анна Седокова покинула Россию в компании известного рэпера

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова пришла в себя после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и полноценно вернулась к работе. На днях экс-солистка ВИА Гры уехала из страны в компании известно рэпера.
Выяснилось, что артистка отправилась в Оман ради съёмок в шоу. Туда же поехали другие звёзды российского шоу-бизнеса: Катя Адушкина, Владимир Маркони, Алексей Столяров и рэпер Natan, в компании которого и заметили Анну. Туда же накануне улетела вместе с семьёй Ксения Бородина, которая станет ведущей проекта.
Бывший супруг Седоковой латвийский баскетболист Тимма покончил с собой, не выдержав расставания с Анной. В этот же день певица попала в больницу с нервным срывом. Позже она тайно улетела в США с семилетним сыном Гектором. Мальчика она родила от бизнесмена Артёма Королёва, однако он был очень привязан к отчиму.
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Бывший супруг Седоковой латвийский баскетболист Тимма покончил с собой, не выдержав расставания с Анной. В этот же день певица попала в больницу с нервным срывом. Позже она тайно улетела в США с семилетним сыном Гектором. Мальчика она родила от бизнесмена Артёма Королёва, однако он был очень привязан к отчиму.
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Анастасия Чинкова