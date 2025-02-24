Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына

Анна Седакова (Фото: Telegram-канал @secretanna)
Анна Седокова — популярная российская певица с высокими гонорарами. После трагедии с Янисом Тиммой 42-летняя артистка вернулась к публичной жизни и активным публикациям в соцсетях.
Ей не повезло в любви: она трижды была замужем и сейчас снова одна. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
В браке Анна взяла перерыв в карьере, но вскоре узнала о неверности мужа, который изменял с ее подругой. В 2004 году у пары родилась дочь Алина, но это не спасло их отношения. В 2006 году они развелись, сохранив дружеские отношения ради ребенка.
К сожалению, Валентин Белькевич скончался в 2014 году от оторвавшегося тромба, что стало большим ударом для Анны.
Причиной разрыва стала измена мужа с подругой Анны, солисткой «ВИА Гры» Санта Димопулос. Однако Чернявский утверждает, что именно он застал Анну на измене и решил уйти.
Несмотря на развод, экс-супруги пытались сохранить дружеские отношения, но это не удалось. Максим забрал Монику в США и пытался лишить Анну родительских прав, что привело к длительным судебным разбирательствам между двумя странами. В 2023 году, спустя 10 лет противостояний, они подписали мирное соглашение о совместном воспитании дочери, которого придерживаются и по сей день.
Через год после знакомства влюбленные поженились в Майами и стали одной из самых привлекательных медийных пар. Однако их отношения были сложными: пара расходилась не менее 20 раз, певица регулярно угрожала разводом. В конце концов, в декабре прошлого года она осуществила свои намерения и официально разорвала эти, по её словам, «токсичные отношения». К сожалению, после скандального развода с баскетболистом произошла трагедия — он скончался.
Младшая дочь, Моника Чернявская, сейчас ей 13 лет. Она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, где учится и наслаждается жизнью. Анна Седокова регулярно навещает Монику, однако сама живет в России из-за своей работы.
Кроме того, у Анны есть сын Гектор, который родился в незарегистрированных отношениях с Артемом Комаровым, сыном миллиардера. Когда Гектор появился на свет, родители начали готовиться к свадьбе, но так и не дошли до ЗАГСа — их роман продлился всего полтора года, включая 9 месяцев беременности.
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Изменил с подругой и скончался от оторвавшегося тромбаИстория Анны Седоковой началась в 2003 году, когда, будучи солисткой группы «ВИА Гра», она решила посвятить себя семье, выйдя замуж за белорусского футболиста Валентина Белькевича.
В браке Анна взяла перерыв в карьере, но вскоре узнала о неверности мужа, который изменял с ее подругой. В 2004 году у пары родилась дочь Алина, но это не спасло их отношения. В 2006 году они развелись, сохранив дружеские отношения ради ребенка.
К сожалению, Валентин Белькевич скончался в 2014 году от оторвавшегося тромба, что стало большим ударом для Анны.
Увез ребенка в США и хотел лишить родительских правМаксим Чернявский, предприниматель и менеджер «Формулы-1», стал вторым мужем Анны Седоковой. Пара поженилась в 2011 году, и в этом же году у них родилась дочь Моника. Однако семейное счастье не продлилось долго, и в 2013 году супруги развелись.
Причиной разрыва стала измена мужа с подругой Анны, солисткой «ВИА Гры» Санта Димопулос. Однако Чернявский утверждает, что именно он застал Анну на измене и решил уйти.
Несмотря на развод, экс-супруги пытались сохранить дружеские отношения, но это не удалось. Максим забрал Монику в США и пытался лишить Анну родительских прав, что привело к длительным судебным разбирательствам между двумя странами. В 2023 году, спустя 10 лет противостояний, они подписали мирное соглашение о совместном воспитании дочери, которого придерживаются и по сей день.
Фото: iStock/Zolnierek
Токсичные отношения с молодым баскетболистом из ЛатвииБаскетболист Янис Тимма стал третьим мужем певицы, их история началась с любви с первого взгляда летом 2019 года. Певицу не смутило, что её избранник моложе её почти на 10 лет, а также то, что он был женат и воспитывал ребенка.
Через год после знакомства влюбленные поженились в Майами и стали одной из самых привлекательных медийных пар. Однако их отношения были сложными: пара расходилась не менее 20 раз, певица регулярно угрожала разводом. В конце концов, в декабре прошлого года она осуществила свои намерения и официально разорвала эти, по её словам, «токсичные отношения». К сожалению, после скандального развода с баскетболистом произошла трагедия — он скончался.
«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
Дети певицыСтаршая дочь Анны Седоковой, Алина Белькевич, уже достигла 20-летнего возраста и активно развивает свой личный блог, а также принимает участие в реалити-шоу. Поклонники певицы отмечают, что Алина является настоящей копией своей знаменитой матери.
Младшая дочь, Моника Чернявская, сейчас ей 13 лет. Она проживает с отцом в Лос-Анджелесе, где учится и наслаждается жизнью. Анна Седокова регулярно навещает Монику, однако сама живет в России из-за своей работы.
Кроме того, у Анны есть сын Гектор, который родился в незарегистрированных отношениях с Артемом Комаровым, сыном миллиардера. Когда Гектор появился на свет, родители начали готовиться к свадьбе, но так и не дошли до ЗАГСа — их роман продлился всего полтора года, включая 9 месяцев беременности.
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Дарья Осипова