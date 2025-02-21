«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)
Создаётся впечатление, что певица Анна Седокова уже полностью оправилась от недавней трагедии с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Артистка на глазах становится всё раскованнее и увереннее в себе.
В феврале она уже дала первый концерт через два месяца после смерти экс-супруга, напоминает издание Woman.ru. После того выступления певица обратилась с эмоциональным и трогательным обращением к поклонникам.
Несмотря на то, что все билеты на концерт были проданы, публика в клубе, где расположена площадка, вела себя довольно сдержанно на фоне недавних трагических событий в личной жизни певицы.
Седокова не собирается останавливаться на достигнутом. Параллельно с возобновлением концертной деятельности она снова стала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что обладающая весьма привлекательной внешностью артистка никогда не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение откровенные фотографии. Прежде некоторые считали, что таким образом она пытается заставить ревновать Яниса Тимму.
Около месяца бывшая солистка группы «ВИАгра» хранила молчание, а прервала его роликом, в котором объясняла, как тяжело приходит в себя после смерти некогда любимого и близкого человека. В доказательство того, что она уже на пути к полному восстановлению, она выложила три довольно эротичные фотографии.
Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)
На снимках 42-летняя Анна позирует с томным взглядом и в облегающем платье на тонких бретелях, стоя под струями душа. Образ дополнили массивная золотая цепь и серьги.
Этим она как бы дала понять, что фотографии сделаны до смерти бывшего мужа, но пользователи Сети ей не поверили. Или сделали вид, что не поверили. Вспомнить хотя бы то, как её травили в интернете за участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», хотя всем было прекрасно известно, что съёмки проводились задолго до того, как передача вышла в эфир и Тимма был в то время ещё жив. В любом случае, на певицу обрушилась новая волна ненависти.
Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)
Многие, даже допуская, что это старые фото, осудили Анну за их публикацию в то время, когда семья Тиммы ещё в трауре. Артистка же говорит, что после смерти Яниса каждый раз, падая, она пыталась подниматься снова, и на этот раз ей, кажется, удалось взять себя в руки. Однако возможность комментариев к фотографиям Седокова на всякий случай заблокировала.
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«Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было очень сложно и непонятно, но спасибо вам за вашу любовь», — написала Анна в своей социальной сети.
Несмотря на то, что все билеты на концерт были проданы, публика в клубе, где расположена площадка, вела себя довольно сдержанно на фоне недавних трагических событий в личной жизни певицы.
Седокова не собирается останавливаться на достигнутом. Параллельно с возобновлением концертной деятельности она снова стала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что обладающая весьма привлекательной внешностью артистка никогда не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение откровенные фотографии. Прежде некоторые считали, что таким образом она пытается заставить ревновать Яниса Тимму.
Около месяца бывшая солистка группы «ВИАгра» хранила молчание, а прервала его роликом, в котором объясняла, как тяжело приходит в себя после смерти некогда любимого и близкого человека. В доказательство того, что она уже на пути к полному восстановлению, она выложила три довольно эротичные фотографии.
Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)
На снимках 42-летняя Анна позирует с томным взглядом и в облегающем платье на тонких бретелях, стоя под струями душа. Образ дополнили массивная золотая цепь и серьги.
«Красивые картинки из прошлого», — подписала Седокова.
Этим она как бы дала понять, что фотографии сделаны до смерти бывшего мужа, но пользователи Сети ей не поверили. Или сделали вид, что не поверили. Вспомнить хотя бы то, как её травили в интернете за участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», хотя всем было прекрасно известно, что съёмки проводились задолго до того, как передача вышла в эфир и Тимма был в то время ещё жив. В любом случае, на певицу обрушилась новая волна ненависти.
«"Такая отвратная", "Фото из прошлого, в котором новое недавнее лицо? Может, не настолько прошлое?", "Быстро очухалась, однако", "Так это недалекое прошлое. Лицо с последних пластик", "Внешность у нее шикарная, а вот душе — работать и работать", "Ну зачем это? То ноет наигранно, то жопу выставляет. Ну будь собой-то уже, ну определись. Чего же ты как вша скачешь? Это уже и не красиво"», — пишут комментаторы.
Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)
Многие, даже допуская, что это старые фото, осудили Анну за их публикацию в то время, когда семья Тиммы ещё в трауре. Артистка же говорит, что после смерти Яниса каждый раз, падая, она пыталась подниматься снова, и на этот раз ей, кажется, удалось взять себя в руки. Однако возможность комментариев к фотографиям Седокова на всякий случай заблокировала.
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Александр Бойцов