«Я верю в черную магию. Янис исчез, вёл себя неадекватно»: первая жена Тиммы про его одержимость Седоковой

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Первая жена Яниса Тиммы Сана Оша, которая родила от него сына Кристиана, до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Она убеждена, что Анна Седокова сделала приворот.
Ради певицы Янис отрёкся от родителей и стал намного реже общаться с сыном. Он старался делать всё, лишь бы Анна была счастлива. При этом Сану такая смена поведения смущает по сей день.
На днях 42-летняя Седокова вернулась к привычной жизни. Она вновь публикует контент в соцсетях, поёт и рассказывает о шоу, в которых принимала участие.
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*запрещён в РФ
«Последние несколько лет я живу с тревогой. (...) Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но всё же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведёт себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чём я говорила последние годы – человек умер! И так же сильно я боялась за своего ребёнка! Когда я узнала о разводе Яниса, думала, наконец-то закончится этот кошмар, я надеялась и верила, что наступил конец, но всё закончилось великой трагедией!», – написала Оша.Этими словами она дала понять, что Седокова могла причинить вред её сыну Кристиану.
На днях 42-летняя Седокова вернулась к привычной жизни. Она вновь публикует контент в соцсетях, поёт и рассказывает о шоу, в которых принимала участие.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова