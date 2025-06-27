27 июня 2025, 11:08

Алсу (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сегодня заслуженная артистка России Алсу празднует свой 42-й день рождения. В честь этого события певица в своих соцсетях опубликовала видеообращение, в котором поздравила саму себя и поделилась своими мыслями о прошедшем годе.





В видео Алсу позирует среди роскошных букетов розовых и персиковых роз, одетая в повседневный стиль: белую футболку и джинсы. Певица распустила волосы и отказалась от яркого макияжа, что подчеркивает её естественную красоту.



Исполнительница знаменитого хита «Зимний сон» отметила, что прошедший год был для неё замечательным. Она поблагодарила всех, кто поддерживал её и был рядом.





«У меня день рождения. Вольно или невольно начинаешь задумываться о том, как прошел этот год, подводить промежуточные итоги. Хочу сказать огромное спасибо всем за то, что вы у меня есть, что вы рядом, что мы с вами часто виделись. У меня был очень классный год, насыщенный. Я много работала, много трудилась, много радовалась. И, может быть, прибавилась пара морщинок на моем лице, но это только лишь от количества улыбок и смеха. Спасибо за это! С днем рождения меня!» — сказала артистка в своем обращении.