«Поборемся!»: ослепший на один глаз актер из «Полицейского с Рублевки» готовится к химиотерапии

27 июня 2025, 10:21

Актер из «Полицейского с Рублевки» Попов заявил, что ослеп и ждет химиотерапию

Роман Попов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Роман Попов заявил, что ослеп и ждет химиотерапию после рецидива рака мозга. Об этом сообщает «СтарХит».





В начале лета у звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ. Попов рассказал, что спустя семь лет у него произошел рецидив рака.



По словам артиста, из-за болезни он ослеп на правый глаз. Теперь Роман готовится к химиотерапии.





«Впереди химия. Поборемся!» — заявил актер.