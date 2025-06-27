«Поборемся!»: ослепший на один глаз актер из «Полицейского с Рублевки» готовится к химиотерапии
Актер из «Полицейского с Рублевки» Попов заявил, что ослеп и ждет химиотерапию
Актер Роман Попов заявил, что ослеп и ждет химиотерапию после рецидива рака мозга. Об этом сообщает «СтарХит».
В начале лета у звезды «Полицейского с Рублевки» случился судорожный приступ. Попов рассказал, что спустя семь лет у него произошел рецидив рака.
По словам артиста, из-за болезни он ослеп на правый глаз. Теперь Роман готовится к химиотерапии.
«Впереди химия. Поборемся!» — заявил актер.
Попов добавил, что до курса лечения продолжит сниматься в кино.