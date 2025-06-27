Леонида Агутина разыскивают судебные приставы

Леонида Агутина разыскивают судебные приставы из-за неуплаты долга
Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонида Агутина разыскивают судебные приставы из-за неуплаты долга. Об этом пишет портал «Страсти».



В 2018 году певец создал ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина». Музыкант владеет долей в компании в размере 35%.

Согласно информации портала, с 2023 года организация показывает нулевую прибыль. В конце мая этого года в отношении компании Агутина было возбуждено исполнительное производство.

Приставы разыскивают артиста из-за неуплаты страховых взносов на сумму 1 тыс. рублей. Сам певец пока никак не комментировал ситуацию.

*Запрещен в РФ

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