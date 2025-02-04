Анна Седокова после длительного молчания вышла на связь с поклонниками

Анна Седокова (Фото: соцсети)
После длительного молчания певица Анна Седокова вышла на связь с поклонниками, поделившись своими переживаниями и планами. Об этом пишет Telegram-канал Starhit.ru.
В эмоциональном видео артистка рассказала о сложном периоде в своей жизни, который стал настоящим испытанием для неё.
Она отметила, что каждый день старалась просто встать и не упасть, продолжая бороться с трудностями.
Певица выразила благодарность своим поклонникам за поддержку, даже когда она сама теряла силы.
Анна заверила своих фанатов, что будет двигаться вперёд маленькими шагами и продолжит творить, даже если её музыка будет нужна лишь одному человеку в этом мире.
Напомним, что последний раз Анна Седокова делала публикацию в социальных сетях в день смерти своего бывшего мужа. В этом посте она призналась, что последние годы её жизни были настоящим адом. Позже артистка была госпитализирована с нервным срывом.
Тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря на лестничной клетке подъезда, где располагался хостел. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет провёл проверку и озвучил причины смерти спортсмена.
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«Привет... мы с вами знакомы уже больше двадцати лет. За это время вы были свидетелями моих самых счастливых моментов, взлетов и падений. Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, которое я бы не пожелала никому», — призналась Анна.
Она отметила, что каждый день старалась просто встать и не упасть, продолжая бороться с трудностями.
Певица выразила благодарность своим поклонникам за поддержку, даже когда она сама теряла силы.
«Я вам очень благодарна... Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего — писать и петь свои песни, давать концерты», — добавила она.
Анна заверила своих фанатов, что будет двигаться вперёд маленькими шагами и продолжит творить, даже если её музыка будет нужна лишь одному человеку в этом мире.
Напомним, что последний раз Анна Седокова делала публикацию в социальных сетях в день смерти своего бывшего мужа. В этом посте она призналась, что последние годы её жизни были настоящим адом. Позже артистка была госпитализирована с нервным срывом.
Тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря на лестничной клетке подъезда, где располагался хостел. В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет провёл проверку и озвучил причины смерти спортсмена.
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Дарья Осипова