Александр Малинин (Фото: соцсети)
На днях стало известно, что знаменитый советский и российский эстрадный певец Александр Малинин, чья настоящая фамилия — Выгузов, озвучил сумму, за которую готов выступать на частных мероприятиях: 3 миллиона рублей за одно часовое выступление. Эта цена не пугает заказчиков, они охотно платят, что свидетельствует о его востребованности.
Однако в артистических кругах за Малининым закрепилась репутация высокомерного человека. Его сольная карьера идет в гору, сам певец явно не стесняется своего успеха, считая себя «мужчиной с короной на голове». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В то время как общество ожидало от него поддержки, Малинин предпочел молчание, что, вероятно, казалось ему более безопасным вариантом. В артистических кругах уже давно ходят слухи, что он не любит Россию, но при этом охотно принимает российские деньги.
Российские депутаты ожидали от исполнителя хита «Поручик Голицын» поддержки армии, но вместо этого Малинин продолжал оставаться в стороне. Лишь когда инициатива по отмене его выступлений стала реальностью, он официально заявил о своей поддержке СВО, утверждая, что всегда был со своим народом. В своем блоге он обозначил себя настоящим патриотом и гражданином Российской Федерации.
По их словам, сидеть на двух стульях действительно тяжело и небезопасно. Честность по отношению к зрителям — важное условие для артиста. Иначе можно рисковать потерять доверие публики.
Тем не менее, сам Малинин считает себя жертвой ложных обвинений и убежден, что его пытаются дискредитировать в глазах общественности, стремясь разрушить его безупречную репутацию. Испуганный певец утверждает, что не заслужил такой волны агрессии в свой адрес и продолжает отстаивать свою позицию перед лицом критики.
По его словам, он пойдёт защищать Родину с оружием в руках, если потребуется. Однако возникает вопрос: можно ли доверять заявлениям человека, который ведёт жизнь между двумя странами и вывозит деньги за границу?
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Не любит Россию, но любит российские деньгиАртист известен своей хитростью и расчетливостью. Он предпочитает не делать лишних движений, например, долгое время оставался в тени, не высказывая свою позицию по поводу специальной военной операции (СВО).
В то время как общество ожидало от него поддержки, Малинин предпочел молчание, что, вероятно, казалось ему более безопасным вариантом. В артистических кругах уже давно ходят слухи, что он не любит Россию, но при этом охотно принимает российские деньги.
Фото: iStock/Coprid
Живет на два домаАлександр ведет жизнь на два дома: у него есть недвижимость как в России, так и в Германии. Его третья супруга, Эмма Малинина, владеет клиникой анализов в Мюнхене, которая была основана на средствах, заработанных Александром в России благодаря гастролям и выступлениям на частных вечеринках.
Настоящий патриотИз-за антироссийских настроений вокруг его личности активисты-патриоты неоднократно пытались отменить его концерты в различных городах страны.
Российские депутаты ожидали от исполнителя хита «Поручик Голицын» поддержки армии, но вместо этого Малинин продолжал оставаться в стороне. Лишь когда инициатива по отмене его выступлений стала реальностью, он официально заявил о своей поддержке СВО, утверждая, что всегда был со своим народом. В своем блоге он обозначил себя настоящим патриотом и гражданином Российской Федерации.
«Это останется на совести артиста Малинина», — отмечают неравнодушные депутаты.
По их словам, сидеть на двух стульях действительно тяжело и небезопасно. Честность по отношению к зрителям — важное условие для артиста. Иначе можно рисковать потерять доверие публики.
Тем не менее, сам Малинин считает себя жертвой ложных обвинений и убежден, что его пытаются дискредитировать в глазах общественности, стремясь разрушить его безупречную репутацию. Испуганный певец утверждает, что не заслужил такой волны агрессии в свой адрес и продолжает отстаивать свою позицию перед лицом критики.
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Пойдёт защищать Родину с оружием в рукахСейчас Александр Малинин пытается убедить всех, что не живёт в Германии, а просто навещает там своих детей, которые учатся. Певец также заявил, что готов встать на защиту своей страны, если это будет необходимо.
По его словам, он пойдёт защищать Родину с оружием в руках, если потребуется. Однако возникает вопрос: можно ли доверять заявлениям человека, который ведёт жизнь между двумя странами и вывозит деньги за границу?
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Дарья Осипова