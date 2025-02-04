Не любит Россию, но охотно принимает рубли: как Александр Малинин зарабатывает миллионы в РФ и живет на две страны

На днях стало известно, что знаменитый советский и российский эстрадный певец Александр Малинин, чья настоящая фамилия — Выгузов, озвучил сумму, за которую готов выступать на частных мероприятиях: 3 миллиона рублей за одно часовое выступление. Эта цена не пугает заказчиков, они охотно платят, что свидетельствует о его востребованности.