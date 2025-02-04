Одиночество в 48: Безответная любовь к Марии Порошиной и болезнь, с которой Максим Аверин борется с детства

Максим Аверин (Фото: соцсети)
Максим Аверин, обладая притягательной внешностью и харизматичным взглядом, создает впечатление заядлого сердцееда.
Однако его личная жизнь, как ни парадоксально, наполнена спокойствием и тишиной. На протяжении всей своей карьеры актер не был замечен в длительных романтических отношениях, что порождает множество слухов и домыслов.
Некоторые считают, что у Аверина нет интереса к женщинам, другие намекают на безответную любовь к известной однокурснице, а третьи уверены, что причина кроется в более серьезных обстоятельствах.
Что же скрывает этот обаятельный 48-летний актер под своей лучезарной улыбкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на общительность, Аверин остается человеком закрытым, о его детстве известно немного. Из редких упоминаний можно узнать, что родители актера расстались, когда он был подростком, это оставило глубокий след в его душе. Максим долго тосковал по отцу и признавался, что чувствовал себя «маминым сыном».
По словам Аверина, его мама мечтала о том, чтобы именно эта девушка стала его супругой. В этом нет ничего удивительного: еще в юности Порошина обладала умением очаровывать, и к тому же имела внешность, напоминающую мать Аверина. Преданный сын, безусловно, не мог этого не заметить.
В одном из телешоу Аверин даже сделал ей шутливое предложение руки и сердца, на что Порошина ответила с юмором. Но слишком разные жизненные пути и обстоятельства ставят под сомнение возможность их совместного счастья.
Читайте также:
Не любит Россию, но охотно принимает рубли: как Александр Малинин зарабатывает миллионы в РФ и живет на две страны
«Счастливый талисман»: Шокирующие подробности влияния Льва Лещенко на творчество Аллы Пугачевой
«До неприличия соблазнительные»: бывшая жена Нагиева раскрыла правду о его любовных похождениях
Некоторые считают, что у Аверина нет интереса к женщинам, другие намекают на безответную любовь к известной однокурснице, а третьи уверены, что причина кроется в более серьезных обстоятельствах.
Что же скрывает этот обаятельный 48-летний актер под своей лучезарной улыбкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первая рольАверин родился в творческой семье: его отец, Виктор Аверин, работал художником-декоратором на «Мосфильме». В шесть лет Максим впервые оказался на съемочной площадке и исполнил свою первую роль. Это событие стало началом его пути в мир театра и кино.
Несмотря на общительность, Аверин остается человеком закрытым, о его детстве известно немного. Из редких упоминаний можно узнать, что родители актера расстались, когда он был подростком, это оставило глубокий след в его душе. Максим долго тосковал по отцу и признавался, что чувствовал себя «маминым сыном».
Фото: iStock/kieferpix
Преследует экземаСложности в личной жизни могли отразиться и на здоровье актера: с детства его преследует экзема, обостряющаяся после сильных стрессов. Несмотря на эти испытания, Аверин с успехом играет комедийные роли в театре, а его звездный час в кино пришелся на 2008 год. С тех пор он запомнился зрителям благодаря ярким образам — от майора полиции до романтичного героя.
Личная жизнь Максима АверинаОднако несмотря на свою популярность и множество поклонниц, Аверин так и не нашел свою любовь. В юности он был влюблен в Машу Порошину, но их отношения остались лишь дружескими из-за ее замужества.
По словам Аверина, его мама мечтала о том, чтобы именно эта девушка стала его супругой. В этом нет ничего удивительного: еще в юности Порошина обладала умением очаровывать, и к тому же имела внешность, напоминающую мать Аверина. Преданный сын, безусловно, не мог этого не заметить.
В одном из телешоу Аверин даже сделал ей шутливое предложение руки и сердца, на что Порошина ответила с юмором. Но слишком разные жизненные пути и обстоятельства ставят под сомнение возможность их совместного счастья.
Читайте также:
Не любит Россию, но охотно принимает рубли: как Александр Малинин зарабатывает миллионы в РФ и живет на две страны
«Счастливый талисман»: Шокирующие подробности влияния Льва Лещенко на творчество Аллы Пугачевой
«До неприличия соблазнительные»: бывшая жена Нагиева раскрыла правду о его любовных похождениях
Дарья Осипова