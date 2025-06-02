Анна Седокова потерпела неудачу на телевидении
Анна Седокова, известная певица и экс-солистка группы «ВИА Гра», приняла участие в вокальном шоу «Перепой звезду» на Первом канале, где звёзды сцены соревнуются с талантливыми исполнителями из народа. В этом эпизоде Седокова исполнила совместно с участницей из народа Паулиной Жуковой песню «Ты не такой». Об этом пишет «Super».
Выступление вызвало разногласия среди жюри, в состав которого вошли Лариса Гузеева, Надежда Михалкова, Денис Казанцев, Егор Кончаловский и Пётр Дранга. Трое судей — Дранга, Кончаловский и Михалкова — отдали свои голоса за Паулину, посчитав, что ей удалось перепеть звезду. Лариса Гузеева поддержала Седокову и отметила её талант, что растрогало певицу, которая даже призналась актрисе в любви. Также свой голос за Анну отдал Денис Казанцев.
Несмотря на поддержку некоторых членов жюри, три голоса в пользу Жуковой не позволили Седоковой одержать победу в этом состязании. Таким образом, экс-солистка «ВИА Гры» покинула проект, уступив народной участнице.
Интересно, что на сцене шоу Анна выступила в сдержанном наряде: ярком красном платье, но без привычного глубокого декольте, что стало темой обсуждения среди зрителей.
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