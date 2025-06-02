Анна Седокова потерпела неудачу на телевидении

02 июня 2025, 09:06

Седокова потерпела поражение в вокальном телешоу

Анна Седокова (Фото: Telegram-канал @secretanna)

Анна Седокова, известная певица и экс-солистка группы «ВИА Гра», приняла участие в вокальном шоу «Перепой звезду» на Первом канале, где звёзды сцены соревнуются с талантливыми исполнителями из народа. В этом эпизоде Седокова исполнила совместно с участницей из народа Паулиной Жуковой песню «Ты не такой». Об этом пишет «Super».