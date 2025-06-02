«Родители с детства меня защищали от сцены»: Лолита рассказала о своем жизненном пути
Лолита: родители с детства защищали меня от сцены
В честь Дня защиты детей Лолита Милявская поделилась с подписчиками своей историей становления как артистки. Как оказалось, родители с детства ограждали ее от недоброжелателей и сцены.
«Мои родители с детства меня защищали от сцены. Они не хотели, чтобы я недосыпала, чтобы нервная система рано начала давать о себе знать. А когда я сказала, что тогда пойду учиться на парикмахера после 8 класса, переругались и оставили в покое», — пишет Лолита в своем telegram-канале.
Далее в жизни Милявской появились драмкружки и конкурсы чтецов в школе. По признанию певицы, главным в этом пути являются студенческие годы, ведь интитут подарил звезде Систему Станиславского и «кусок хлеба после него».
По итогу Лолита смогла стать одной из гланых звезд российской эстрады. При этом в своем сообщении Милявская обратила внимание не только на свой успех, но и на хейтеров.
«И вот я стала артисткой, режиссером и раздражителем многих зрителей», — пишет Лолита.
По признанию певицы, за этот долгий путь она научилась защищать себя, а вместе с этим начала защищать молодежь. Лучшей же обороной Милявская считает доброе слово.