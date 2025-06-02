«Родители с детства меня защищали от сцены»: Лолита рассказала о своем жизненном пути

02 июня 2025, 05:30

Лолита: родители с детства защищали меня от сцены

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В честь Дня защиты детей Лолита Милявская поделилась с подписчиками своей историей становления как артистки. Как оказалось, родители с детства ограждали ее от недоброжелателей и сцены.







«Мои родители с детства меня защищали от сцены. Они не хотели, чтобы я недосыпала, чтобы нервная система рано начала давать о себе знать. А когда я сказала, что тогда пойду учиться на парикмахера после 8 класса, переругались и оставили в покое», — пишет Лолита в своем telegram-канале.

«И вот я стала артисткой, режиссером и раздражителем многих зрителей», — пишет Лолита.