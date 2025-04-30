Анна Седокова потратила более 300 тысяч рублей на декор ко дню рождения сына

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова воспитывает троих детей. Недавно певица поделилась воспоминаниями о вечеринке, которую устроила на семилетие её младшего сына Гектора.
Исполнительница опубликовала в личном блоге видео с праздника. На нём мальчик играет с другими детьми в локациях, которые специально декорированы под торжество.
Telegram-канал Звездач связался с дизайнером-специалистом Полиной Сосниной-Семерниковой и узнал, какую сумму Седокова могла отдать за такое оформление дня рождения сына.
По подсчётам специалиста, только шарики, фигурки, фотозона, подиум и монтаж декораций обошлись звезде в 350 тысяч рублей.
Напомним, что Гектор был очень близок с бывшим мужем матери Янисом Тиммой, который совершил самоубийство в декабре прошлого года, спустя непродолжительное время после развода.
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Telegram-канал Звездач связался с дизайнером-специалистом Полиной Сосниной-Семерниковой и узнал, какую сумму Седокова могла отдать за такое оформление дня рождения сына.
По подсчётам специалиста, только шарики, фигурки, фотозона, подиум и монтаж декораций обошлись звезде в 350 тысяч рублей.
Напомним, что Гектор был очень близок с бывшим мужем матери Янисом Тиммой, который совершил самоубийство в декабре прошлого года, спустя непродолжительное время после развода.
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Анастасия Чинкова