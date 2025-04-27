«Чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть»: Анна Седокова сделала откровенное заявление после трагедии

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова ответила хейтерам, которые обвиняют её за недостаточно сильные страдания по погибшему экс-супругу и слишком откровенные наряды.
Бывший муж 42-летней певицы покончил с собой спустя неделю после развода. Рядом с его телом был обнаружен номер Седоковой с просьбой позвонить ей. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» с трудом переживает эту трагедию.
Со временем Анна нашла в силы вернуться к жизни. Она начала выпускать треки, в которых говорит о своих переживаниях, и чаще появляться на светских мероприятиях. Однако находятся недоброжелатели, которые осуждают певицу за такое поведение.
Звезда в личном блоге опубликовала видео, на котором сначала предстала со слезами на глазах, а затем в роскошном образе на церемонии вручения премии VOICE.
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Со временем Анна нашла в силы вернуться к жизни. Она начала выпускать треки, в которых говорит о своих переживаниях, и чаще появляться на светских мероприятиях. Однако находятся недоброжелатели, которые осуждают певицу за такое поведение.
Звезда в личном блоге опубликовала видео, на котором сначала предстала со слезами на глазах, а затем в роскошном образе на церемонии вручения премии VOICE.
«Никто не догадывается, через что я прохожу, потому что чем хуже мне, тем лучше я пытаюсь выглядеть, чтобы никто не заметил и не узнал», – пояснила Седокова.Видео сопровождалось фрагментом новой песни под названием «Очень-очень», строки которой гласят: «Просто крепко обними в последний раз, я скучаю очень-очень, ты мне нужен».
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Анастасия Чинкова