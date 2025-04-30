Отец Тиммы обнародовал разоблачающие ложь Седоковой документы

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.
В личном блоге отец Тиммы сообщил, что бывший муж давал Седоковой деньги на развитие собственного бренда одежды. Также его имя указано в договоре годовой аренды апартаментов в США для старшей дочери певицы. В этом же документе указана ежемесячная зарплата Тиммы – пять миллионов рублей.
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*запрещён в РФ
«А поручителем и финансовым гарантом по нему, как вы думаете, кто выступал? Седокова? Да что вы. Янис Тимма. Да-да, тот самый безработный бездельник, который жил за её счёт. Каким-то чудесным образом у безработного не баскетболиста имелась финансово-кредитная история, подтверждающая получение ежемесячного дохода от спортивного баскетбольного клуба», – высказался отец Тиммы.Напомним, что близкие спортсмена винят в его самоубийстве именно Седокову. Артистка же опровергает эти заявления, говоря, что в браке с Тиммой жила как в аду.
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Анастасия Чинкова