Отец Тиммы обнародовал разоблачающие ложь Седоковой документы

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обнародовал документы, доказывающие, что его сын обеспечивал Анну Седокову и её дочь. До этого певица жаловалась подписчикам, что в браке с ней у спортсмена были серьёзные финансовые проблемы.