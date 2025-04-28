Мать баскетболиста Тиммы заявила о роковом выборе сына

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)
Аушма Тимма, мать латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, в своем блоге сделала заявление об экс-супруге сына Анне Седоковой.
«Один роковой выбор. Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — пояснила Аушма.
Мать спортсмена выразила мнение, что Седокова забрала у Яниса все, ради чего он работал 32 года.
Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После смерти баскетболиста его бывшая жена некоторое время не появлялась на публике.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова