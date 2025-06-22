Певица Анна Седокова потеряла голос перед концертом в Египте
Анна Седокова рассказала, что нехорошо себя чувствовала перед выступлением в Египте. По ее словам, всему виной больное горло. Накануне у певицы неожиданно пропал голос, но это не помешало ей выйти на сцену.
«Я так испугалась вчера. Просто исчез голос утром. Заболело горло. И ты ничего не можешь с этим сделать», — рассказала экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» в социальных сетях.Чтобы не подвести слушателей, артистка решила предпринять меры — за короткий срок нашла лекарства, а также сделала укол. Она подчеркнула, что не работает под фонограмму, и спела вживую. Несмотря на болезнь, все прошло успешно. Видео с концерта подтверждает, что зрители остались довольны.
Ранее стало известно, что Анна Седокова потерпела неудачу на телевидении.