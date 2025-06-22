Певица Анна Седокова потеряла голос перед концертом в Египте

22 июня 2025, 15:48

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала, что нехорошо себя чувствовала перед выступлением в Египте. По ее словам, всему виной больное горло. Накануне у певицы неожиданно пропал голос, но это не помешало ей выйти на сцену.







«Я так испугалась вчера. Просто исчез голос утром. Заболело горло. И ты ничего не можешь с этим сделать», — рассказала экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» в социальных сетях.